قدم كيليان مبابي أداء مذهلا حيث أحرز هدفين وصنع 3 أهداف ليقود باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم لسحق ضيفه لوريان 5-1 اليوم الأحد.

وفي مباراة هز فيها ليونيل ميسي الشباك وأحرز نيمار هدفين، قدم ثلاثي الهجوم أداء رائعا على النقيض مما حدث في الهزيمة المخيبة 3-صفر في موناكو الشهر الماضي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة من 30 مباراة، متقدما بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب الذي تغلب 4-2 على مضيفه سانت إيتيان المتعثر في وقت سابق من اليوم.

وبقي لوريان، الذي أحرز تيريم موفي هدفه الوحيد ليجعل النتيجة 2-1 في الشوط الثاني، في المركز 16 وله 28 نقطة.

واحتاج باريس سان جيرمان إلى 12 دقيقة فقط ليتقدم بعد تعاون ميسي ونيمار ومبابي.

واستلم مهاجم فرنسا الكرة من ميسي وهيأها إلى نيمار الذي هز الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف مبابي تقدم فريقه في الدقيقة 28 بتسديدة منخفضة في الزاوية القريبة بعد تمريرة من إدريسا جي.

وكاد ميسي يضيف الهدف الثالث لباريس سان جيرمان لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب.

وأحيا موفي آمال لوريان في الشوط الثاني عندما استغل تمريرة خاطئة من أشرف حكيمي ليضع الكرة في مرمى جيانلوكا دوناروما.

لكن مبابي تولى زمام الأمور وأعاد تفوق باريس سان جيرمان بهدفين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وهتفت جماهير باريس سان جيرمان لمبابي الذي انطلق نحو المرمى وتبادل تمرير الكرة مع جي قبل أن يمررها لميسي ليهز الشباك.

وصنع مبابي هدفا آخر بتمريرة متقنة إلى نيمار الذي اختتم الخماسية في الدقيقة الأخيرة.