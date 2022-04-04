سجل إنتر حامل اللقب هدفا من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الشوط الأول ليفوز 1-صفر خارج أرضه على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأهدر يوفنتوس عدة فرص للتسجيل، كان أخطرها من المدافع المخضرم جيورجيو كيليني، ودفع الثمن عندما حصل إنتر على ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).

وشعر يوفنتوس بالاستياء من احتساب الركلة، لكنه استشاط غضبا بسبب قرار الحكم بإعادة تنفيذ الركلة بعدما تصدى الحارس فويتشيخ شتينسني لتسديدة هاكان شالهان أوغلو.

ونفذ لاعب الوسط التركي ركلة الجزاء للمرة الثانية وسجل الهدف الوحيد.

ومني يوفنتوس بخسارته الأولى في الدوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن إنتر ثالث الترتيب، و7 نقاط عن صاحبي الصدارة ميلان ونابولي.