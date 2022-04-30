"يحكي قصة قطر".. جولة لأبو تريكة في ملعب أحمد بن علي المونديالي
ظهر نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في جولة جديدة بأحد الملاعب المونديالية التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وشارك الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، اليوم السبت، مقطع فيديو لأبو تريكة يتحدث فيه عن ملعب أحمد بن علي المونديالي وأبرز ما يتميز به.
واستخدم النجم السابق لمنتخب مصر المترو للوصول إلى الملعب الذي يقع في منطقة الريان.
سلسلة استاداتنا مع الماجيكو @trikaofficial
الحلقة الثانية: #استاد_أحمد_بن_علي 🤩#عالوعد #قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/IAzsYv8C3Q
— Road to 2022 (@roadto2022) April 29, 2022
وقال أبو تريكة، في حديثه عن الملعب، إنه يحكي قصة قطر وأهم ما يميزها من التلاحم الأسري والحضارة والتراث العربي الإسلامي والوحدة والقوة.
وقام لاعب الأهلي السابق بجولة في أرجاء الملعب، مستعرضا مدرجات المشجعين وأماكن المعلقين والمحللين، ودخل إلى غرف تغيير الملابس ومنطقة الإحماء الداخلية التي تتميز بها ملاعب المونديال في قطر.
وجلس أبو تريكة في المدرجات متحدثا عن ذكرياته في ملعب أحمد بن علي، عندما حضر أول مباراة للأهلي من الملعب بعد الاعتزال.
سلسلة استاداتنا مع الماجيكو @trikaofficial
الحلقة الأولى: #استاد_لوسيل 🤩#عالوعد #قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/0UmPu8q2MC
— Road to 2022 (@roadto2022) April 22, 2022
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد نشرت قبل نحو أسبوع فيديو لجولة أبو تريكة في ملعب "لوسيل" ضمن سلسلة "استاداتنا مع الماجيكو" التي تنظمها اللجنة مع النجم المصري للتعريف بملاعب المونديال بطريقة مختلفة.