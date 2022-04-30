وفاة الإيطالي مينو رايولا وكيل إبراهيموفيتش وهالاند وبوغبا

أعلنت أسرة مينو رايولا، أحد أشهر وكلاء لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وفاته اليوم السبت عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتبت الأسرة في حساب رايولا على تويتر "ببالغ الحزن، ننعى وفاة أكثر وكلاء كرة القدم رعاية للآخرين وأفضلهم على الإطلاق".

وأضافت الأسرة "قاتل مينو حتى النهاية بالقوة نفسها التي كان يستخدمها في المفاوضات للدفاع عن لاعبيه. كما جرت العادة، جعلنا مينو نشعر بالفخر".

وأشار البيان "مهمة مينو في جعل كرة القدم مكانا أفضل للاعبين ستستمر بنفس الشغف".

وختم البيان "نشكر الجميع على القدر الهائل من الدعم الذي تلقيناه خلال هذه الأوقات الصعبة ونطالب باحترام خصوصية العائلة والأصدقاء في لحظات الحزن هذه".

ووُلد رايولا في إيطاليا، ونشأ في هولندا، قبل أن يصبح أحد أهم وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، وقد خضع لجراحة في الرئة في مدينة ميلانو الإيطالية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتعاون مع نجوم بارزين، مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي بول بوغبا، والإيطالي ماريو بالوتيلي.