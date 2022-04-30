كرة قدم

مسعود أوزيل يدعو للتضامن مع المسلمين في الهند

OZIL أوزيل
أوزيل حث على نشر الوعي حول الانتهاكات التي ترتكب بحق مسلمي الهند (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/4/2022-|آخر تحديث: 30/4/202210:13 AM (مكة المكرمة)

دعا نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل إلى التضامن مع مسلمي الهند في ظل ما يتعرضون له من اضطهاد، واعتداءات متكررة على ممتلكاتهم من قبل جماعات هندوسية في البلاد.

وقال أوزيل في تغريدة على حسابه في تويتر بمناسبة ليلة الـ 27 من رمضان "ندعو في ليلة القدر المباركة من أجل سلامة وأمن إخواننا وأخواتنا المسلمين في الهند".

وحث اللاعب السابق لريال مدريد وأرسنال على نشر الوعي حول الانتهاكات التي ترتكب بحق المجتمع المسلم في مختلف المدن والولايات الهندية، واصفا الوضع السائد بـ "الشائن".

وقال أوزيل "فلننشر الوعي بهذا الواقع الشائن، ما الذي يحدث لحقوق الإنسان فيما يسمى بأكبر ديمقراطية في العالم؟".

وحصلت تغريدة أوزيل على مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات، وعبر المتفاعلون عن تضامنهم مع مسلمي الهند.

المصدر : وكالة سند