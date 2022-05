مسعود أوزيل يدعو للتضامن مع المسلمين في الهند

دعا نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل إلى التضامن مع مسلمي الهند في ظل ما يتعرضون له من اضطهاد، واعتداءات متكررة على ممتلكاتهم من قبل جماعات هندوسية في البلاد.

وقال أوزيل في تغريدة على حسابه في تويتر بمناسبة ليلة الـ 27 من رمضان "ندعو في ليلة القدر المباركة من أجل سلامة وأمن إخواننا وأخواتنا المسلمين في الهند".

Praying during the holy night of Lailat al-Qadr for the safety and well-being of our Muslim brothers and sisters in India🤲🏼🇮🇳🕌Let's spread awareness to this shameful situation! What is happening to the human rights in the so-called largest democracy in the world?#BreakTheSilence pic.twitter.com/pkS7o1cHV5

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 27, 2022