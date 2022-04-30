ليفربول يهزم نيوكاسل ويتصدر البريميرليغ مؤقتا

اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه نيوكاسل بهدف نظيف اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الـ35 من المسابقة.

وسجل الغيني نابي كيتا هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 19 ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة.

وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 82 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لمانشستر سيتي استعادة الصدارة عبر مباراته المقررة اليوم السبت أمام مضيفه ليدز يونايتد ضمن المرحلة نفسها.

ودفع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي لويس دياز وديوجو جوتا وساديو ماني في الهجوم ضمن التشكيل الأساسي، في وقت شارك فيه النجم المصري محمد صلاح من مقاعد البدلاء بدلا من ساديو ماني في الدقيقة 69.