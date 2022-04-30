كرة قدم

شاهد- عوض إخفاق الرجال.. فريق برشلونة النسائي يتأهل لنهائي أبطال أوروبا

Women's Champions League - Semi Final - Second Leg - VfL Wolfsburg v Barcelona
برشلونة خسر إيابا من فولفسبورغ بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات (رويترز)
30/4/2022

تأهل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات اليوم السبت رغم خسارته بهدفين نظيفين أمام فولفسبورغ الألماني في إياب نصف النهائي.

وتمكن البرسا في مواجهة الذهاب من الفوز 5-1، مما مكنه الوصول إلى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا، 5-3 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وجاء هدفا مواجهة الإياب بواسطة كل من تيبا وإبميث (47) والهولندية جيل رورد (59).

ويواجه البرسا الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وليون في المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة تورينو الإيطالية يوم 21 مايو/أيار المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي