شاهد- عوض إخفاق الرجال.. فريق برشلونة النسائي يتأهل لنهائي أبطال أوروبا
30/4/2022
تأهل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات اليوم السبت رغم خسارته بهدفين نظيفين أمام فولفسبورغ الألماني في إياب نصف النهائي.
وتمكن البرسا في مواجهة الذهاب من الفوز 5-1، مما مكنه الوصول إلى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا، 5-3 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.
وجاء هدفا مواجهة الإياب بواسطة كل من تيبا وإبميث (47) والهولندية جيل رورد (59).
ويواجه البرسا الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وليون في المباراة النهائية التي تستضيفها مدينة تورينو الإيطالية يوم 21 مايو/أيار المقبل.
✌️إلى نهائي دوري بطلات أوروبا 💙❤️
👏 ألف مبروك، @FCBfemeni 💪
🙌 موعدنا في نهائي تورينو يوم 21 مايو/أيار المقبل 👍 pic.twitter.com/ohAjtWn3cB
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 30, 2022
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي