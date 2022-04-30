ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه

توج اليوم السبت فريق ريال مدريد رسميا بالدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة في الجولة الـ34 من المسابقة.

وسجل أهداف ريال مدريد رودريجو (33 و43) وماركو أسينسيو (55) وكريم بنزيمة (81).

ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وضمن التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

في المقابل توقف رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الـ13.

وهذا هو اللقب الثالث للفريق في آخر 6 مواسم، وكان آخر لقب للدوري حصده الريال في موسم 2019-2020.

ويستعد الريال لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه خسر ذهابا 4-3.