خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفير خيارات جديدة لأماكن الإقامة للمشجعين المتجهين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022، إذ يمكن للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات البطولة اختيار أماكن الإقامة في مجموعة من قرى المشجعين المجهزة بمرافق عديدة ومن ضمنها باقة من الخيارات المتنوعة، إضافة إلى قائمة من منازل العطلات الخاصة، التي توجد في عدة مواقع في أنحاء البلاد.

وحرصت اللجنة العليا منذ البداية على توفير أماكن إقامة تلبي تطلعات المشجعين المتحمسين لحضور منافسات مونديال قطر 2022، وأوفت بوعدها للمشجعين بأن البطولة ستكون متاحة لعشاق كرة القدم من أنحاء العالم، بتوفير قائمة واسعة من أماكن الإقامة التي تلبي متطلباتهم، مع طرح المجموعة الأحدث من خيارات أماكن الإقامة.

وتتميز أماكن الإقامة الجديدة التي ستتوفر للمشجعين من أنحاء العالم خلال كأس العالم 2022، بمجموعة من الخيارات التي تلائم مختلف الميزانيات وتلبي الاحتياجات المختلفة للمشجعين.

وأعلنت اللجنة عن توفر المزيد من الخيارات لحاملي التذاكر في المستقبل القريب.

حجز أماكن الإقامة خلال كأس العالم 2022

ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ البطولة العالمية، يمكن للمشجعين القادمين من خارج قطر الوصول لمجموعة أوسع من أماكن الإقامة من خلال زيارة بوابة حجز أماكن الإقامة، إذ يمكنهم البقاء في مكان واحد خلال فترة البطولة، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف السفر والحد من البصمة الكربونية للمونديال بشكل كبير.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويتعين على جميع المشجعين من حاملي تذاكر المباريات تقديم طلبات للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن التذاكر وأماكن الإقامة وبطاقة هيّا، يمكن زيارة هذا الرابط.

إقبال كبير على تذاكر كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) قد أعلن أمس الجمعة تسجيل 23 مليونا و500 ألف طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك مع انتهاء آخر مرحلة لمبيعات التذاكر بنظام القرعة يوم الخميس الماضي.

وضمت قائمة المباريات التي استقطبت العدد الأكبر من المشجعين مباراة الأرجنتين مع المكسيك، والأرجنتين مع السعودية، وإنجلترا مع الولايات المتحدة، وبولندا مع الأرجنتين، إضافة إلى نهائي البطولة.

وسيتحقق مكتب تذاكر الفيفا عقب استلامه هذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية، قبل الشروع في عملية تخصيصها. وإذا تجاوز العدد الإجمالي للطلبات المخزون المتوفر من تذاكر المشجعين المحليين أو الدوليين، سيجري عندئذ تخصيص التذاكر من خلال نظام القرعة.

وسيُبلغ المشجعون المتقدمون بطلبات للحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني بدءا من 31 مايو/أيار المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة دفع قيمة التذاكر.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام المشجعين الذين لم يقدموا طلبات أو لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر المباريات في مرحلة نظام القرعة، إذ ستتاح فرصة أخرى لتمكينهم من الحصول على تذاكر مباريات البطولة الأكثر استقطابا للاهتمام، من خلال طرح تذاكر وفق أسبقية الشراء التي ستبدأ في وقت لاحق.