البريميرليغ.. مانشستر سيتي يستعيد الصدارة ونوريتش يهبط للدرجة الأولى

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد برباعية نظيفة -اليوم السبت- في المرحلة الـ35 من المسابقة الإنجليزية.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد سجله نابي كيتا، لكن بعد ساعات قليلة عاد سيتي إلى القمة.

وحسم "السيتيزنز" فوزه على ليدز برباعية نظيفة حملت توقيع رودريغو هرنانديز (13) وناثان آكي (54) وغابريل جيسوس (78) وفرناندينيو (90).

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 83 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وظل ليدز يونايتد في المركز الـ17 وتوقف رصيده عند 34 نقطة.

وابتعد فريقا أستون فيلا وبيرنلي خطوة مهمة عن مثلث الهبوط بعد فوز الأول على ضيفه نوريتش سيتي بهدفين دون رد وفوز بيرنلي على مضيفه واتفورد 2-1.

وفي باقي المباريات، فاز كريستال بالاس على مضيفه ساوثهامبتون 2-1 وبرايتون على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب فيلا بارك، حسم أستون فيلا فوزه على نوريتش سيتي بهدفي أولي واتكينز وداني إنغز.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 40 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر وظل نوريتش في المركز الأخير برصيد 21 نقطة ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى (تشابينشب).