وافق مجلس برشلونة على صفقة رعاية النادي الكتالوني مع منصة "سبوتيفاي" السويدية، وهي الصفقة التي وصفتها إدارة النادي بالصفقة التاريخية و"واحدة من أفضل عقود الرعاية في العالم".

وفي جلسة استثنائية اليوم الأحد، وافق مجلس برشلونة بنسبة 89% على عقد رعاية منصة البث العملاقة، المتخصصة في تقديم خدمات بث الموسيقى والبودكاست، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وباعت إدارة برشلونة حقوق تسمية ملعب "كامب نو"، معقل النادي الكتالوني، للسنوات الـ12 المقبلة، من بينها 4 سنوات أثناء تجديد الملعب و8 بعد الانتهاء من العمل.

وسيعرف أحد أكثر الأماكن الرياضية شهرة في العالم باسم "سبوتيفاي كامب نو"، كما سيظهر اسم الشركة السويدية على قمصان فريق برشلونة للرجال والسيدات، بدءا من الموسم المقبل 2022-2023، وللمواسم الأربعة التالية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة سوف تدر على برشلونة أكثر من 400 مليون يورو، وهو مبلغ من شأنه أن يحل العديد من المشاكل المالية الضخمة التي يعاني منها النادي الإسباني في الفترة الأخيرة.

وقال جولي جويو، نائب رئيس نادي برشلونة، "إنها أفضل صفقة رعاية في تاريخ قميص برشلونة، وواحدة من الأفضل في العالم فيما يتعلق بالقمصان والملعب. إنها تحالف إستراتيجي بين برشلونة وسبوتيفاي".

وأضاف "سنقوم بإبراز نادينا للعالم كعلامة تجارية عالمية حديثة وشابة، لها حاضر ومستقبل. إنه الخيار الذي أعطى أكبر قدر من القوة في هذا الوقت لبرشلونة ليواصل دوره كرائد عالمي".

ويحتل برشونة المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد اللذين يقتسمان مركز الوصافة، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي خاض مباراتين أكثر من برشلونة.