"ماذا لو لم يتعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو؟" سؤال يطرحه عشاق كرة القدم عموما وجماهير مانشستر يونايتد خصوصا، بعدما رأى بعضهم أن كريستيانو رونالدو أحد أسباب الأداء السيئ الذي يقدمه "المانيو" هذا الموسم.

وتعادل "المانيو" أمس الخميس مع ضيفه تشلسي 1-1 في البريميرليغ بفضل هدف سجله رونالدو، كما خسر "الشياطين الحمر" 1-3 السبت الماضي من أرسنال وتمكن "الدون" أيضا من تسجيل هدف، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع الهزيمة العاشرة هذا الموسم.

وأحرز رونالدو -أيضا- آخر 5 أهداف سجلها فريقه، وهو الأعلى تسجيلا بالفرق الخمسة الكبرى في البريميرليغ هذا الموسم بـ8 أهداف.

وعلى الرغم من المستوى السيئ للفريق، فإن رونالدو -الذي قال عنه مدربه رالف رانغنيك إننا بتنا نعتمد على رونالدو أكثر- تمكن من تسجيل 23 هدفا في 37 مباراة منذ عودته إلى "أولد ترافورد" بينها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحمد صلاح (22 هدفا) هو الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر من "صاروخ ماديرا" في البريميرليغ.

ولكن ماذا لو قررنا التخلي عن الأهداف التي سجلها رونالدو هذا الموسم؟