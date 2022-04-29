حرب رجال الأعمال.. المليارات تتهاطل كالمطر لشراء تشلسي

يبدو أن المزايدات على شراء نادي تشلسي آخذة في الارتفاع؛ إذ وصلت بورصة العروض إلى أكثر من 5 مليارات دولار وسط حرب بين رجال الأعمال للاستحواذ على أحد أكبر الفرق الأوروبية ومن بين الأكثر نجاحا.

وقدم السير جيم راتكليف عرضا في اللحظات الأخيرة قيمته 4 مليارات و250 مليون جنيه إسترليني (5 مليارات و300 مليون دولار) لشراء نادي تشلسي الإنجليزي، وبذلك يكون الملياردير البريطاني مرشحا بقوة ليصبح مالك النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أنه من المفهوم أن راتكليف عقد محادثات مع رئيس تشلسي بروس باك، وقدم -اليوم الجمعة- ما يمثل حاليا أكبر عرض لشراء النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك راتكليف فريق نيس الفرنسي، كما أن لديه استثمارات في فريق مرسيدس المنافس في سباقات "فورمولا 1" (Formula 1).

ومن جهة أخرى، قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة إن تحالفا استثماريا يقوده تود بولي -المالك الشريك لفريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول- يجري مفاوضات حصرية لشراء "البلوز" مقابل 3 مليارات دولار.

وكان تحالف بولي ضمن مقدمي عطاءات لشراء النادي الإنجليزي الذي طرحه مالكه الروسي رومان أبراموفيتش للبيع، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

ويقوم أبراموفيتش ببيع النادي بعد أن عوقب من الحكومة البريطانية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.