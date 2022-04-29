تدمر الصغار وتخدم الكبار.. انتقادات لتعديلات "يويفا" على دوري الأبطال

انتقدت روابط بطولات الدوريات المحلية في أوروبا التعديلات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على دوري أبطال أوروبا بداية من 2024، وخاصة زيادة عدد المباريات والاقتراح بتقديم مقعدين في البطولة لفريقين بناء على سجلهما التاريخي.

وقال كلاوس طومسون رئيس روابط الدوري الأوروبية -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن "بطولات الدوري المحلية في أوروبا تمثل العمود الفقري لكرة القدم الأوروبية".

وذكر "يويفا" أنه سيمدد حجم دوري الأبطال بداية من موسم 2024-2025، لتشمل 36 فريقا بدلا من 32 في النظام الحالي، وقال إن البطولة ستقام بنظام دوري وليس بنظام المجموعات، ليصل عدد المباريات فيها إلى 100 مباراة.

وقال طومسون إن "هذه الزيادة (في عدد المباريات) ستدمر الأغلبية العظمى من الأندية وتخدم أندية قليلة فقط".

وأشار طومسون إلى أن "المعيار الرياضي" المطبق حاليا يجب أن يظل الطريقَ لتحديد المشاركين في البطولة الأوروبية البارزة وألا يعتمد التأهل للبطولة على تاريخ أداء الفرق في الماضي بالبطولات الأوروبية وليس طبقا للأداء في بطولات الدوري المحلية، ما يمثل أمانا للفرق الكبيرة حال تعثرها في الدوري المحلي.

وقال "هذا هو قلب وروح كرة القدم.. ولهذا، يشعر المشجعون بالإثارة الكروية مطلع كل أسبوع".