حقق نادي ليفربول فوزا على ضيفه فياريال الإسباني 2-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واقترب من العبور إلى نهائي المسابقة الأغلى على مستوى الأندية.

وصمد فياريال أمام المد الهجومي لليفربول في الشوط الأول، وأظهر ملامح من التفوق التكتيكي الذي سمح له بالوصول إلى نصف النهائي عقب التفوق على يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ في الدورين السابقين.

وفي الشوط الثاني، وضع القائد جوردان هندرسون ليفربول بالمقدمة في الدقيقة 53 بتسديدة من الناحية اليمنى لم ينجح حارس الضيوف جيرونيمو رولي في التصدي لها بعد ارتطامها بقدم زميله المدافع الإكوادوري بيرفس إستوبينان.

وبعدها بدقيقتين أرسل المصري محمد صلاح تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى ساديو ماني الذي أنهاها في شباك حارس فياريال من مدى قريب.

ساديو ماني يهز شباك فياريال ويشعل المباراة ! 🔥⚽️ ليفربول 2⃣ – 0⃣ فياريال#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_فياريال pic.twitter.com/KTmmhWkJc4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2022

بتلك النتيجة، بات يكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعب فياريال يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها 6 مرات كان آخرها عام 2019.

في المقابل، أصبح يتعين على فياريال أن يتغلب على منافسه الإنجليزي بفارق 3 أهداف على الأقل إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء لقاء الإياب بفوز فياريال بفارق هدفين، سيلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة بالتساوي على شوطين، وإذا استمر نفس الفارق في الأهداف سوف يسدد الفريقان ركلات الترجيح.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيضرب موعدا مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب فرنسا بضاحية سان دوني في العاصمة باريس الشهر المقبل.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في إنجلترا، أسفرت عن فوز مانشستر سيتي 4-3 على ريال مدريد.