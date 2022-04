سجوده بعد تسجيل الأهداف في المحكمة الأميركية العليا.. شهرة صلاح تقتحم عوالم أخرى

لا يختلف اثنان في أن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول شخصية كروية عالمية، لكن شهرته تخطت الساحرة المستديرة والمستطيل والأخضر وعالمهما، وبدأت تقتحم عوالم جديدة.

وأفاد لورانس هيرلي -مراسل "رويترز" الذي يغطي أخبار المحكمة العليا الأمريكية والقضايا ذات الصلة- بأن "الملك المصري" ذُكر في عريضة قدمها للمحكمة العليا محامي مدرب كرة قدم في مدرسة ثانوية يُمنع من الصلاة.

وجاء في عريضة المحامي "عندما يحتفل محمد صلاح بأهدافه بطريقة فيها مظهر ديني (السجود) في الأنفيلد، يتفاعل معه الجمهور.. إنه ليس جمهورا أسيرا بل جاء بكامل إرادته.. ليس هو من أحضرهم إلى الملعب؛ لذلك، أعتقد أنه يعود نوعا ما إلى خطاب الحكومة (البريطانية) في هذا الصدد".

Mo Salah's goal celebration was cited by praying coach's lawyer as an example of private religious exercise in which, he argued, the fact the player is the center of attention is not relevant pic.twitter.com/EaFCD7Ck5f

