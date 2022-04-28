ديمبيلي وبرشلونة وملامح اتفاق تلوح في الأفق

دخل موسى سيسوكو وكيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، في جولة مفاوضات جديدة مع النادي الكتالوني لتجديد عقد محتمل للفرنسي الدولي.

لم يتفق الطرفان على الشروط، لكن يبدو أن الصفقة المحتملة أصبحت ممكنة أكثر مما كانت عليه قبل أيام قليلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" (Sport) الكتالونية أن سيسوكو -الذي وصل أمس إلى كتالونيا- نقل استعداد ديمبيلي لخفض مطالبه المالية، التي لا تزال أعلى مما عرضه برشلونة.

ووعد "البلوغرانا" بتقييم اقتراح سيسوكو واتفقوا على اجتماع آخر سيعقد في الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، سيدرس برشلونة إمكانية إيجاد صيغة تسمح للنادي بتحسين عرضه.

وينتهي عقد ديمبيلي مع البرسا الصيف المقبل، حيث أعرب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق عن رغبته في بقاء ديمبيلي بالفريق لسنوات قادمة.