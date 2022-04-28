تياغو ألكانتارا.. ساحر إسباني يرسم لوحات كروية بخط وسط ليفربول
28/4/2022-|آخر تحديث: 28/4/202212:29 PM (مكة المكرمة)
صيف 2020، تعاقد ليفربول مع النجم الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ مقابل نحو 25 مليون يورو فقط، ليكسب ساحرا يرسم لوحات كروية في خط وسط "الريدز".
فاللاعب الذي ظفر أمس بجائزة رجل مباراة فوز فريقه على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، قدم أداء استثنائيا في المباراة، بحسب الأرقام.
القائم يتصدى لصاروخية تياغو ألكانتارا 😱#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_فياريال pic.twitter.com/CiOnH8lDfH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2022
فالدولي الإسباني مرر:
- 103 تمريرات.
- 34 تمريرة في الربع الأخير من الملعب.
- نسبة دقة التمريرات وصلت إلى 96%.
- نجاح 9 من أصل 9 تمريرات طولية.
- نجح في استرجاع الكرة من الخصم في 10 مناسبات.
- نجح في قطع الكرة 5 مرات.
وهذا الأرقام المذهلة لم يحققها تياغو في مباراة أمس فقط، ففي المباريات الثلاث الماضية لفريقه، جاءت أرقامه خرافية أيضا:
- مانشستر سيتي: 90% دقة تمريراته وأكثر اللاعبين الذي نجحوا في الفوز بالثنائيات.
- مانشستر يونايتد: 96% دقة تمريراته وأكثر اللاعبين الذين مرروا كرات وفاز بالثنائيات ونجحوا في المراوغات.
- إيفرتون: 98% دقة تمريرات وأكثر اللاعبين الذين لعبوا تمريرات ناجحة.
المصدر : مواقع إلكترونية