تياغو ألكانتارا.. ساحر إسباني يرسم لوحات كروية بخط وسط ليفربول

صيف 2020، تعاقد ليفربول مع النجم الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ مقابل نحو 25 مليون يورو فقط، ليكسب ساحرا يرسم لوحات كروية في خط وسط "الريدز".

فاللاعب الذي ظفر أمس بجائزة رجل مباراة فوز فريقه على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، قدم أداء استثنائيا في المباراة، بحسب الأرقام.

فالدولي الإسباني مرر:

103 تمريرات.

34 تمريرة في الربع الأخير من الملعب.

نسبة دقة التمريرات وصلت إلى 96%.

نجاح 9 من أصل 9 تمريرات طولية.

نجح في استرجاع الكرة من الخصم في 10 مناسبات.

نجح في قطع الكرة 5 مرات.

وهذا الأرقام المذهلة لم يحققها تياغو في مباراة أمس فقط، ففي المباريات الثلاث الماضية لفريقه، جاءت أرقامه خرافية أيضا: