بعد فوز ليفربول على فياريال ذهابا.. كلوب يحذر من التهاون وإيمري لم يستسلم بعد

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لم يحقق أي شيء بعد رغم الفوز على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، مما يعطي ليفربول أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في إسبانيا.

النتيجة لا تعكس مجريات سير اللقاء الذي تسيده ليفربول منذ البداية وحتى النهاية، في مباراة جاءت أسهل من المتوقع لفريق كلوب.

ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم أنه شهد 12 محاولة على المرمى من جانب ليفربول، قبل أن يحسم الفريق الإنجليزي الفوز في غضون 133 ثانية فقط.

وتقدم ليفربول بهدف عكسي بعد تمريرة من جوردان هندرسون حولها بيرفس إستوبينان بالخطأ في مرمى فريقه فياريال (53)، وبعد ذلك بدقيقتين سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني الهدف الثاني.

وحقق ليفربول 9 انتصارات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، في رقم قياسي للفريق، كما عادل الرقم القياسي لعدد انتصاراته في موسم واحد، بتسجيله الانتصار رقم 43 مثلما فعل في موسم 2019-2020.

ولكن كلوب لن يسمح للاعبيه بالتهاون في حملة الفريق للتتويج بـ 4 ألقاب في الموسم الحالي في إنجاز غير مسبوق. وقال كلوب "هي نتيجة خطيرة، كم من العمل يبقى لإنجازه؟ ما زلنا بحاجة لإنجاز العمل بأكمله، لم يحدث أي شيء بعد".

وأضاف "لكي تتقدم بهدفين دون رد مع نهاية مبارة الذهاب فعليك أن تكون في حالة مزاجية مثالية وتلعب لقاء الإياب مثلما لعبنا مباراة الذهاب".

وأوضح "ما يعجبني أيضا أننا نقاتل بكل ما نملك، الأمر يسير هكذا دائما، إذا فازوا علينا بنتيجة تصعد بهم إلى النهائي، فإنهم سوف يستحقون ذلك، وإن لم يحدث فإننا نستحق ذلك، هكذا تسير المنافسة".

وتابع "لكن الجميع شاهد الكفاح الذي قدمناه، قدمنا مباراة جيدة حقا، والآن بعد 6 أيام سنلعب مجددا وعلينا أن نتأكد من استعدادنا".

وأكد كلوب "نتفوق بنتيجة هدفين دون رد وهذا أفضل مما كان عليه الوضع قبل بداية المباراة، لكننا ندرك أننا لم نتأهل بعد، لذا علينا مواصلة التقدم لا توجد مشكلة".

من جانبه، أوضح يوناي إيمري مدرب فياريال "كانوا أفضل منا، كانوا أفضل على مدار 90 دقيقة".

وخاض إيمري 7 مواجهات أمام كلوب وتفوق عليه مرة وحيدة عندما كان يتولى تدريب إشبيلية، وذلك في نهائي الدوري الأوروبي عام 2016.

وأشار إيمري إلى أنه "أردنا تقديم مباراة أفضل، نصنع فرص أفضل على المرمى لأنفسنا، لكننا كنا كثيرا نضطر للدفاع".

وأكد مدرب فياريال "كنا نأمل بالفوز لكننا لم نتمكن من ذلك، أردنا التعادل لكننا لم نتمكن من ذلك أيضا.. أردنا إبقاء النتيجة بهدف نظيف لكننا لم نفعل، أردنا التسجيل لكن لم نتمكن من ذلك".

وأوضح "لم نصنع أي فرص على الإطلاق، لم نقترب من مرماهم أبدا، النتيجة مستحقة".

وختم إيمري بالقول "كان من الممكن أن يصبح الوضع أسوأ، نتيجة بهدفين دون رد ما زالت تمنحنا الفرصة لتقديم أداء مختلف على أرضنا، نحن لم ننته بعد".