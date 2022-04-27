هل أخطأ الحكم باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد أمام مانشستر سيتي؟

نجح ريال مدريد في الصمود أمام المد الهجومي لمانشستر سيتي أمس الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج بأخف الأضرار بعد نهاية المباراة بفوز السيتي 4-3.

ورغم تقدم السيتي مرتين بفارق هدفين فإن ريال مدريد نجح في تقليص الفارق في كل مرة، وكانت إحداها عبر ركلة جزاء أثارت جدلا بشأن صحتها.

لمسة يد لابورت

وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، اصطدمت الكرة بيد مدافع مانشستر سيتي أيمريك لابورت حين ارتقى في كرة مشتركة مع مهاجم الريال كريم بنزيمة داخل منطقة العمليات، ولم يتأخر الحكم الروماني إستفان كوفاكس في احتسابها ركلة جزاء.

واصطدمت الكرة أولا برأس لابورت قبل أن ترتد إلى يده، وهو ما دفع لاعبي مانشستر سيتي للاحتجاج على الحكم مستندين إلى القانون الذي ينص على عدم احتساب لمسة يد إذا ارتدت الكرة من قدم اللاعب أو رأسه مباشرة ليده أو ذراعه.

قانون كرة القدم ولمسة اليد

ووفقا للمادة 12 من قانون كرة القدم، لا تعد لمسة اليد متعمدة أي لا تحتسب مخالفة في 3 حالات:

إذا كانت اليد أو الذراع قريبة من الجسم ويحاول اللاعب تفادي الكرة لكنه يفشل.

إذا كانت اليد أو الذراع بعيدة عن الجسم لكن في نطاق الحركة الطبيعية لليد أو الذراع.

إذا ارتدت الكرة من قدم اللاعب أو رأسه مباشرة ليده أو ذراعه.

إذا حاول اللاعب دعم جسمه بوضع ذراعه على الأرض أثناء السقوط واصطدت الكرة باليد أو الذراع.

مانشستر سيتي @Cityarabia يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير 4 – 3 على ضيفه ريال مدريد @realmadridarab تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/snYXlc67FE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 26, 2022

رأي الخبراء في ركلة جزاء ريال مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن الحكم الروماني احتسب ركلة الجزاء لأن يد مدافع مانشستر سيتي لم تكن في وضع طبيعي، وكانت مرتفعة فوق مستوى الكتف.

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن الخبير التحكيمي بافيل فيرنانديز قوله إن ركلة الجزاء صحيحة بسبب وضعية ذراع المدافع الإسباني التي كانت ممدودة بشكل غير طبيعي.

من جانبها نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية عن الخبير التحكيمي سيزار مونتيرو قوله إن الحكم كوفاكس كان موفقا في قراراته خلال مباراة الأمس ومن بينها قرار احتساب ركلة الجزاء.

وقال مونتيرو "في مباراة تنافسية بإيقاع سريع للعب، كان الحكم الروماني كوفاكس قريبا دائما من مختلف اللقطات، وطبّق مبدأ إتاحة الفرصة بشكل جيد في لقطة الهدف الرابع لمانشستر سيتي الذي سجله برناردو سلفا في الدقيقة 74".

وأضاف "البطاقات الثلاث التي أشهرها الحكم في وجه غوارديولا وفرناندينيو وناتشو كانت مستحقة، وكان صائبا في احتساب ركلة الجزاء بعد لمسة اليد من لابورت".

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وسيتجدد اللقاء بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.