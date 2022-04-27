كرة قدم

ساديو ماني يتحدث عن تعامل ليفربول مع شهر رمضان

NAPLES, ITALY - OCTOBER 03: Sadio Mane of Liverpool reacts during the Group C match of the UEFA Champions League between SSC Napoli and Liverpool at Stadio San Paolo on October 3, 2018 in Naples, Italy. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
ماني أكد أن ليفربول يقوم بكل شيء لتسهيل الأمور على اللاعبين في شهر رمضان (غيتي)
27/4/2022

يخوض نادي ليفربول مرحلة حاسمة من الموسم وينافس على التتويج برباعية تاريخية، ويعتمد الفريق على مجموعة من النجوم في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأحرز صلاح 30 هدفا ومنح 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول في هذا الموسم، في حين أحرز ماني 19 هدفا ومنح 3 تمريرات حاسمة في 43 مباراة.

ولم يتأثر أداء اللاعبيْن في الفترة الماضية بشهر رمضان المبارك، ولم يبد عليهما التأثر بالصيام في المباريات الأخيرة.

وتحدث ماني عن السر وراء ذلك، وقال في حوار مع شبكة "بي إن سبورتس" إن إدارة النادي استجابت لطلب تقدم به اللاعبون من أجل تكييف برنامج التدريبات لمساعدتهم خلال فترة الصيام.

وقال النجم السنغالي "اللعب والتدريب أثناء رمضان ليس بالأمر السهل على الإطلاق. قبل رمضان تحدثنا مع قائد الفريق والمدرب لنعرف إذا كان بإمكاننا تغيير جدول التدريب إلى الفترة الصباحية لأن ذلك أفضل لنا".

وأضاف "إذا تدربنا صباحا يكون لدينا مزيد من الوقت للتعافي في فترة ما بعد الظهر في المنزل، أما إذا تدربنا في حدود الثانية أو الثالثة مساء فسيكون الأمر معقدا".

وأشار ماني إلى أن المدرب يورغن كلوب كان متفهما ووافق على الطلب، وأشار إلى أن موقف المدرب الألماني يسهل على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهما على أرض الملعب.

وفضلا عن ذلك، تحدث ماني عن تخصيص الفريق اختصاصية تغذية من أجل تحسين أداء اللاعبيْن ومساعدتهما على إدارة هذه الفترة الحساسة على المستوى البدني.

وقال "ليفربول يقوم بكل شيء لتسهيل الأمر علينا؛ نحن نتحدث مع اختصاصية تغذية، بخاصة قبل المباريات، إنها تفعل كل شيء من أجلنا وتتأكد من أننا نستطيع الصيام في رمضان".

وسيكون ماني وزملاؤه على موعد اليوم الأربعاء لمواجهة ضيفهم فياريال الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع إلكترونية