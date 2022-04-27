يخوض نادي ليفربول مرحلة حاسمة من الموسم وينافس على التتويج برباعية تاريخية، ويعتمد الفريق على مجموعة من النجوم في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأحرز صلاح 30 هدفا ومنح 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول في هذا الموسم، في حين أحرز ماني 19 هدفا ومنح 3 تمريرات حاسمة في 43 مباراة.

ولم يتأثر أداء اللاعبيْن في الفترة الماضية بشهر رمضان المبارك، ولم يبد عليهما التأثر بالصيام في المباريات الأخيرة.

وتحدث ماني عن السر وراء ذلك، وقال في حوار مع شبكة "بي إن سبورتس" إن إدارة النادي استجابت لطلب تقدم به اللاعبون من أجل تكييف برنامج التدريبات لمساعدتهم خلال فترة الصيام.

وقال النجم السنغالي "اللعب والتدريب أثناء رمضان ليس بالأمر السهل على الإطلاق. قبل رمضان تحدثنا مع قائد الفريق والمدرب لنعرف إذا كان بإمكاننا تغيير جدول التدريب إلى الفترة الصباحية لأن ذلك أفضل لنا".

Sadio Mané reveals how Liverpool has changed the schedule of the Muslim players in the squad to work around fasting during the holy month of Ramadan. 🌙🤲 🎤 @IbrahimKhadra#beINUCL #Ramadan #LFC pic.twitter.com/BLVWyc6zFW — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2022

وأضاف "إذا تدربنا صباحا يكون لدينا مزيد من الوقت للتعافي في فترة ما بعد الظهر في المنزل، أما إذا تدربنا في حدود الثانية أو الثالثة مساء فسيكون الأمر معقدا".

وأشار ماني إلى أن المدرب يورغن كلوب كان متفهما ووافق على الطلب، وأشار إلى أن موقف المدرب الألماني يسهل على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهما على أرض الملعب.

وفضلا عن ذلك، تحدث ماني عن تخصيص الفريق اختصاصية تغذية من أجل تحسين أداء اللاعبيْن ومساعدتهما على إدارة هذه الفترة الحساسة على المستوى البدني.

وقال "ليفربول يقوم بكل شيء لتسهيل الأمر علينا؛ نحن نتحدث مع اختصاصية تغذية، بخاصة قبل المباريات، إنها تفعل كل شيء من أجلنا وتتأكد من أننا نستطيع الصيام في رمضان".

وسيكون ماني وزملاؤه على موعد اليوم الأربعاء لمواجهة ضيفهم فياريال الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.