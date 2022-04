يخوض نادي ليفربول مرحلة حاسمة من الموسم وينافس على التتويج برباعية تاريخية، ويعتمد الفريق على مجموعة من النجوم في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وأحرز صلاح 30 هدفا ومنح 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول في هذا الموسم، في حين أحرز ماني 19 هدفا ومنح 3 تمريرات حاسمة في 43 مباراة.

ولم يتأثر أداء اللاعبيْن في الفترة الماضية بشهر رمضان المبارك، ولم يبد عليهما التأثر بالصيام في المباريات الأخيرة.

وتحدث ماني عن السر وراء ذلك، وقال في حوار مع شبكة "بي إن سبورتس" إن إدارة النادي استجابت لطلب تقدم به اللاعبون من أجل تكييف برنامج التدريبات لمساعدتهم خلال فترة الصيام.

وقال النجم السنغالي "اللعب والتدريب أثناء رمضان ليس بالأمر السهل على الإطلاق. قبل رمضان تحدثنا مع قائد الفريق والمدرب لنعرف إذا كان بإمكاننا تغيير جدول التدريب إلى الفترة الصباحية لأن ذلك أفضل لنا".

Sadio Mané reveals how Liverpool has changed the schedule of the Muslim players in the squad to work around fasting during the holy month of Ramadan. 🌙🤲

🎤 @IbrahimKhadra#beINUCL #Ramadan #LFC pic.twitter.com/BLVWyc6zFW

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2022