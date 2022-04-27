نجح ريال مدريد في العودة بأخف الأضرار من ملعب الاتحاد بعد خسارته 4-3 أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض مانشستر سيتي تفوقه بشكل واضح خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي والفرص التهديفية، وكان بإمكانه إنهاء الشوط متقدما بعدد أكبر من الأهداف في ظل نشاطه الهجومي المتواصل والهفوات الدفاعية من جانب ريال مدريد.

واختلفت الحال في الشوط الثاني، حيث قدم ريال مدريد صحوة هجومية وضغط على دفاع السيتي بشكل مكثف لفترات وتوالت محاولات كريم بنزيمة وفينيسيوس، لكن مانشستر سيتي نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي وأنهى المباراة فائزا 4-3.

وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروين وتسديدة غابرييل جيسوس.

دي بروين يستغل تمريرة الجزائري رياض محرز ويضع مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس جميلة ⚽️👏#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/SuWZDnOeLG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

وقلّص كريم بنزيمة الفارق للريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.

البرتغالي برناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بتسديدة رائعة 😮 مانشستر سيتي 4⃣ – 2⃣ ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/xsNTEWc0oM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع كريم بنزيمة رصيده إلى 14 هدفا منفردا بصدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بفارق هدف واحد أمام روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي ودّع منافسات البطولة من ربع النهائي.

ورغم الفوز برباعية، فقد يشعر سيتي بالحسرة على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وسيكون ريال مدريد أمام فرصة تعويض فارق هدف بمناسبة مواجهة الإياب، ويحتاج النادي الملكي لهدف وحيد لتحقيق التعادل وذلك بعد إلغاء احتساب الهدف بهدفين في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية.

ويستقبل ريال مدريد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، في الرابع من مايو/أيار بملعب سانتياغو برنابيو.

وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب نصف النهائي في أنفيلد اليوم الأربعاء العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.