كرة قدم

ريال مدريد يخرج بأخف الأضرار أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

Soccer Football - Champions League - Semi Final - First Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 26, 2022 Real Madrid's Karim Benzema in action with Manchester City's Riyad Mahrez Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
ريال مدريد بحاجة لتسجيل هدف للتعادل في مواجهة الإياب (رويترز)
26/4/2022-|آخر تحديث: 27/4/202203:52 AM (مكة المكرمة)

نجح ريال مدريد في العودة بأخف الأضرار من ملعب الاتحاد بعد خسارته 4-3 أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض مانشستر سيتي تفوقه بشكل واضح خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي والفرص التهديفية، وكان بإمكانه إنهاء الشوط متقدما بعدد أكبر من الأهداف في ظل نشاطه الهجومي المتواصل والهفوات الدفاعية من جانب ريال مدريد.

واختلفت الحال في الشوط الثاني، حيث قدم ريال مدريد صحوة هجومية وضغط على دفاع السيتي بشكل مكثف لفترات وتوالت محاولات كريم بنزيمة وفينيسيوس، لكن مانشستر سيتي نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي وأنهى المباراة فائزا 4-3.

وتقدم سيتي بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق ضربة رأس من كيفن دي بروين وتسديدة غابرييل جيسوس.

وقلّص كريم بنزيمة الفارق للريال في الدقيقة 33، ثم أعاد فيل فودن فارق الهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

لكن بعد دقيقتين فقط، انطلق فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وتوغل بسرعة داخل منطقة الجزاء وقلص الفارق من جديد.

وأطلق برناردو سيلفا تسديدة قوية ليعزز تقدم سيتي في الدقيقة 74، لكن بنزيمة أحرز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع كريم بنزيمة رصيده إلى 14 هدفا منفردا بصدارة قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بفارق هدف واحد أمام روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي ودّع منافسات البطولة من ربع النهائي.

ورغم الفوز برباعية، فقد يشعر سيتي بالحسرة على إهدار عدد كبير من الفرص على مدار الشوطين.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وسيكون ريال مدريد أمام فرصة تعويض فارق هدف بمناسبة مواجهة الإياب، ويحتاج النادي الملكي لهدف وحيد لتحقيق التعادل وذلك بعد إلغاء احتساب الهدف بهدفين في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية.

ويستقبل ريال مدريد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، في الرابع من مايو/أيار بملعب سانتياغو برنابيو.

وسيلعب ليفربول مع فياريال في المباراة الأخرى بذهاب نصف النهائي في أنفيلد اليوم الأربعاء العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : وكالات