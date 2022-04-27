حكم بسجن مرتضى منصور لتورطه في سب وقذف رئيس النادي الأهلي

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور سنتين بتهمة التجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام في حق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي اليوم الأربعاء أن المستشار القانوني للنادي محمد عثمان أقام الدعوى في قضيتين بين عامي 2021 و2022.

وتحمل الدعوى الأولى المقامة من الخطيب، ضد مرتضى منصور، رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها أيضا الخطيب رئيس نادي الزمالك، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور؛ احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

وقضت المحكمة اليوم بحبس مرتضى منصور سنة في كل قضية وتغريمه 10 آلاف جنيه (نحو 540 دولارا). ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره 10 آلاف جنيه.