كرة قدم

حكم بسجن مرتضى منصور لتورطه في سب وقذف رئيس النادي الأهلي

El Zamalek Chairman Mortada Mansour (C) argues with security during their Egyptian Premier League derby soccer match against Al-Ahly at Borg El Arab
مرتضى منصور فرضت عليه غرامة بـ20 ألف جنيه (رويترز)
27/4/2022

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور سنتين بتهمة التجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام في حق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي اليوم الأربعاء أن المستشار القانوني للنادي محمد عثمان أقام الدعوى في قضيتين بين عامي 2021 و2022.

وتحمل الدعوى الأولى المقامة من الخطيب، ضد مرتضى منصور، رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها أيضا الخطيب رئيس نادي الزمالك، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور؛ احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

وقضت المحكمة اليوم بحبس مرتضى منصور سنة في كل قضية وتغريمه 10 آلاف جنيه (نحو 540 دولارا). ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره 10 آلاف جنيه.

المصدر : وكالات