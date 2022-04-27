بولونيا يهزم إنتر ويمنح ميلان فرصة التتويج بالدوري الإيطالي
وجه بولونيا ضربة موجعة لإنتر ميلان وهدد فرصه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من المسابقة.
وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله غيفان بيريسيتش في الدققيقة الثالثة، ثم حسم بولونيا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماركو أرناوتوفيتش ونيولا سانسوني في الدقيقتين 29 و82.
من أعلى نقطة يعادل أرناوتوفيتش النتيجة لبولونيا قبل نهاية الشوط الأول ✈️#بولونيا_إنتر #الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/cAC0F5wKj2
— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 27, 2022
ورفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان.
ومنح تعثر الإنتر الفرصة للتويج بلقب الدوري الإيطالي في حال فوزه بالمباريات الأربع المتبقية في المسابقة.
بيريسيتش يخطف هدف التقدم سريعًا للنيراتزوري ⚫🔵#بولونيا_إنتر#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/4PuUwCNUgF
— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 27, 2022
وفي مباراتين أخريين مؤجلتين من المرحلة نفسها، تغلب أودينيزي على مضيفه فيورنتينا 4-0 وتعادل أتلانتا مع تورينو 4-4.
ورفع أودينيزي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف فقط خلف لاتسيو صاحب المركز السادس المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.
ورفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن مقابل 44 نقطة لتورينو في المركز الـ11.