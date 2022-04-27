وجه بولونيا ضربة موجعة لإنتر ميلان وهدد فرصه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من المسابقة.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله غيفان بيريسيتش في الدققيقة الثالثة، ثم حسم بولونيا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماركو أرناوتوفيتش ونيولا سانسوني في الدقيقتين 29 و82.

ورفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ميلان.

ومنح تعثر الإنتر الفرصة للتويج بلقب الدوري الإيطالي في حال فوزه بالمباريات الأربع المتبقية في المسابقة.

وفي مباراتين أخريين مؤجلتين من المرحلة نفسها، تغلب أودينيزي على مضيفه فيورنتينا 4-0 وتعادل أتلانتا مع تورينو 4-4.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف فقط خلف لاتسيو صاحب المركز السادس المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن مقابل 44 نقطة لتورينو في المركز الـ11.