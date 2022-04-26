ميسي ورونالدو هذا الموسم.. من الأفضل؟

غادر النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الصيف الماضي فريقيهما، فالأرجنتيني انتقل إلى باريس سان جيرمان، والبرتغالي عاد إلى مانشستر يونايتد.

ورغم أن الغريمين اللدودين لم يقدما الموسم الأفضل في مسيرتيهما، فإنهما لا يزالان يقدمان مستويات جيدة، وأرقامهما هذا الموسم تؤكد هذا.

فالنجم البرتغالي سجل 22 هدفا هذا الموسم بقميص "المانيو" في جميع المسابقات، مقابل 9 أهداف فقط لميسي، ومن بين الأهداف هدفان من ركلات جزاء لكل لاعب.

غير أن ميسي صنع 13 هدفا لزملائه أكثر بـ10 تمريرات حاسمة من "الدون".

وهذا يعني أن رونالدو ساهم بـ25 هدفا مقابل 22 لميسي.

Cristiano Ronaldo scoring his 810th Career Goal & 60TH CAREER HAT TRICK! 🎩♥️ Clutch. #CR7𓃵 pic.twitter.com/ZZW3IVxVqE — CR7 🇵🇹 (@CR_Bestever) April 16, 2022

ولكن رونالدو لعب 36 مباراة مقابل 30 لميسي، ولهذا فإن الأخير أسهم بهدف في كل 114.2 دقيقة مقابل 118 دقيقة لـ"صاروخ ماديرا".

ورغم أن الجميع يتحدث عن انتهاء حقبتي ميسي ورونالدو وبدء عصر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كليان مبابي، فإن ميسي ورونالدو يملكان الكثير من السحر -على ما يبدو- ليقدماه في عالم الساحرة المستديرة.