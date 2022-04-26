ليفربول وفياريال.. مخاوف كلوب وقناعات إيمري

يستقبل ليفربول نادي فياريال غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة سيبحث فيها المدرب الألماني يورغن كلوب عن تجنب أخطاء الآخرين، في وقت يفتقد فيه الإسباني أوناي إيمري أفضلية "المفاجأة".

وتحدث كلوب عن احتمال حدوث استهانة من يوفنتوس وبايرن ميونخ بقوة فياريال، لكن فريقه لن يرتكب هذا الخطأ عندما يلتقي الفريقان غدا.

وفاجأ فياريال كثيرين، وفاز على العملاقين الأوروبيين يوفنتوس وبايرن في الأدوار الإقصائية، ليصل نصف النهائي لأول مرة في 16 عاما.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الذهاب في أنفيلد "ربما تكون هناك أفضلية بسيطة (لفياريال) في ظل استهانة محتملة من يوفنتوس أو بايرن، لكن هذا لن يحدث معنا. يريد المنافس الظهور في النهائي، لكن نحن نشعر أيضا بالأهمية نفسها".

وأضاف "هذا استثنائي، وهذا جنون، وهذه مباراة مهمة. يبذل الكثير من المدربين واللاعبين قصارى جهدهم طوال مسيرتهم دون المرور بهذه

اللحظة. يجب علينا الاحتفال والاستمتاع بالأمر".

وكال المدرب الألماني المديح لمنافسه أوناي إيمري، ووصفه بأنه "مدرب من طراز رفيع"، إذ نجح في قيادة فريقه للتأقلم مع مواقف مختلفة في المباريات.

وقال كلوب "حللنا أداء فياريال. لدي كل الاحترام لأوناي ولفريقه. لقد شاهدت الفريق عن قرب وهو مذهل حقا. إنه مدرب يهتم بالتفاصيل. لديه طرق عديدة لفرض الضغط والتعامل مع الظروف المختلفة خلال المباراة".

وظهر ليفربول في الدور قبل النهائي لآخر مرة قبل 3 سنوات عندما واجه برشلونة، وقال كلوب إن دعم المشجعين، الذي ساعده على تحويل تأخره 3-صفر ذهابا في 2019، سيكون عنصرا حاسما.

وأضاف "نريد أجواء مماثلة وأداء قويا. أحتاج إلى أن أكون في قمة مستواي، وهكذا حال اللاعبين، وهذا جيد. إذا كانت مباراة نصف النهائي

سهلة في هذه المسابقة، فإن شيئا ما سيكون قد حدث بشكل خاطئ".

ويملك ليفربول فرصة لتحقيق رباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم، إذ توج بالفعل بكأس الرابطة، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد

الإنجليزي، وينافس على لقب الدوري الممتاز ويتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل 5 جولات على النهاية.

وقال كلوب "هذا استثنائي جدا.. رد فعلنا كان مميزا جدا لما حدث العام الماضي، لكن الطريق لا يزال طويلا. أدرك مدى سرعة تغير الأمور في كرة القدم".

إيمري وليفربول

من جانبه، قال إيمري إن فياريال لم يعد يملك الرفاهية للتعامل ببساطة مع مواجهة ليفربول، وأكد على الحاجة إلى خطة محكمة لإقصاء بطل أوروبا السابق.

وبعد الإطاحة بيوفنتوس من ثمن النهائي وبايرن ميونخ من ربع النهائي، يثق المدرب البالغ عمره 50 عاما في أن عنصر المفاجأة لم يعد مفيدا في سعيه للوصول إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي في أنفيلد "عنصر المفاجأة يقل بعد ما فعلناه. أمام يوفنتوس كانت هناك لحظات لم يملك فيها المنافس رد الفعل. أمام بايرن، وبعد التأخر، كان بوسعنا الوصول إلى أفضل نسخة واستغلال ذلك للتفوق، وهذا لم يعد حاضرا. أي فريق يبلغ نصف النهائي فهو يستحق ذلك".

وأكد المدرب الإسباني أن ليفربول، بطل أوروبا 6 مرات، يمكنه بكل تأكيد اعتبار نفسه المرشح للفوز، لكنه أكد على تعطش فريقه للمزيد من النجاح بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وقال إيمري "إنه منافس حكيم والآن يعرف من نكون. هو يعرف أن هذه المواجهة ستكون صعبة، وسيكون مستعدا، ولا شك في ذلك. لكن من حقه أن يشعر بامتلاك أفضلية، لأنه في المعتاد صاحب إمكانات هائلة، لكننا نملك المزيد من الدوافع والحماس".

وقال مدرب أرسنال السابق إنه كان على اطلاع دائم على أسلوب لعب ليفربول، والذي جعله يحرز لقب كأس الرابطة في فبراير/شباط الماضي، وساعده على مواصلة المنافسة على 4 ألقاب هذا الموسم.

وأضاف "يشتهر المنافس بالركض واسترجاع الكرة بالضغط المتقدم، لكنه الآن يملك خيارات أكبر للتقدم عن طريق التمريرات، بوجود تياغو

(ألكانتارا) و(ساديو) ماني في قلب الملعب بشكل أكبر.. التعاقد مع لويس دياز (في يناير/كانون الثاني) يمثل عنصرا كبيرا في هذا التطور".