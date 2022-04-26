قبل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد المنتظرة.. غيابات مؤثرة عن الفريقين

يبدو أن الغيابات المؤثرة ستكون عنوان مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -أمس الاثنين في مؤتمر صحفي- أن هناك شكوكا في مشاركة ديفيد ألابا وكاسيميرو في مواجهة الليلة.

وقال أنشيلوتي إن مشاركة "كاسيميرو مثيرة للشك أكثر من مشاركة ألابا، وإذا لم يتمكن من اللعب غدا فإنه سيكون جاهزا على أي حال لمباراة العودة".

وأضاف أنشيلوتي أن القرار بشأن مشاركتهما لن يصدر قبل التدريب الختامي.

يذكر أن اللاعبين المصابين ألابا وكاسيميرو لم يتمكنا مؤخرا من خوض التدريب بالكامل.

وفي المعسكر الأزرق، تحوم الشكوك حول مشاركة كايل ووكر وجون ستونز مع مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ريال مدريد.

وغاب الظهير الأيمن ووكر عن آخر 3 مباريات لسيتي، فيما تعرض المدافع ستونز للإصابة بكدمة خلال الفوز على برايتون الأربعاء الماضي.

وفي حال تأكد غياب ثنائي منتخب إنجلترا فإن سيتي سيعاني على مستوى خط الدفاع غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد، خاصة في ظل غياب المدافع جواو كانسيلو للإيقاف.

وقال بيب غوارديولا مدرب "السيتيزنز" -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- إن "هناك شكوكا حول مشاركتهما، لم يتدربا".

وأضاف أن "كايل لم يتدرب منذ أسبوع أو 10 أيام، فيما لم يتدرب جون منذ مباراة برايتون".

وأوضح "لدينا حصة تدريبية، لا أعرف ما سيحدث، لكن لنرَ كيف يشعران، سأتحدث معهما لأرى كيف يشعران وأتخذ القرار".