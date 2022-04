شاهد- هدف مذهل بتيكي تاكا يابانية

سجل فريق كيوتو سانغا، أحد فرق دوري الدرجة الأولى الياباني، هدفا رائعا على طريقة "التيكي تاكا" التي يشتهر بها نادي برشلونة الإسباني.

وفي الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء أمام كاشيوا ريسول، أقدم حارس مرمى فريق كيوتو سانغا على مجازفة خطيرة، حين مرر الكرة لزميله من على خط المرمى.

وواصل الفريق تبادل الكرات داخل منطقة الجزاء من أجل التخلص من الضغط الذي فرضه أصحاب الأرض كاشيوا ريسول، حتى استطاعوا إخراج الكرة على الطرف الأيمن من الملعب.

واستطاع لاعبو سانغا نقل الكرة بسرعة إلى الوسط ثم إلى حدود منطقة جزاء الخصم، حيث تم تهيئتها لزميلهم الذي راوغ المدافع ووضعها في المرمى.

الهدف لفت الأنظار بشدة عبر منصات التواصل، إذ أثنت عليه الجماهير، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون الهدف الأفضل في الموسم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز كيو سانغا بهدفين على كاشيوا ريسول، ليحتل الفريق الصاعد حديثًا المركز الخامس برصيد 15 وبفارق 5 نقاط عن كاوساكي المتصدر.

