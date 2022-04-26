كرة قدم

برشلونة يلجأ لمقص الرقيب بسبب طيف كريستيانو رونالدو

Real Madrid's new Portuguese soccer player Cristiano Ronaldo walks onto the stage at Santiago Bernabeu stadium
رونالدو خلال حفل تقديمه لاعبا لريال مدريد (رويترز)
26/4/2022

سجل اللاعب فيرمين لوبيز هدفا مميزا وشارك في فوز لنادي برشلونة للشباب، ولكن الهدف تعرض لمقص الرقيب من النادي الكتالوني بسبب طيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل لوبيز من ركلة مقصية مميزة في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة للشباب 3-2 على كورنيلا.

وبعد الهدف سارع اللاعب للاحتفال مع زملائه، واختار طريقة الاحتفال الشهيرة لرونالدو للتعبير عن فرحته بهذا الهدف المميز.

وظهرت اللقطة في البث المباشر للمباراة، غير أن لقطة الاحتفال غابت عن المقطع الذي نشره النادي الكتالوني في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الاحتفال بطريقة رونالدو، النجم السابق للغريم ريال مدريد، لم يكن محل ترحيب من قبل المسؤولين في برشلونة.

المصدر : مواقع إلكترونية