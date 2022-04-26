برشلونة يلجأ لمقص الرقيب بسبب طيف كريستيانو رونالدو

سجل اللاعب فيرمين لوبيز هدفا مميزا وشارك في فوز لنادي برشلونة للشباب، ولكن الهدف تعرض لمقص الرقيب من النادي الكتالوني بسبب طيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل لوبيز من ركلة مقصية مميزة في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة للشباب 3-2 على كورنيلا.

FC Barcelona's academy player Fermin Lopez does Cristiano Ronaldo's SIUUU celebration after scoring a Bicycle kick today. The influence is unreal. 🐐pic.twitter.com/rhTVZNL0cf — CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 24, 2022

وبعد الهدف سارع اللاعب للاحتفال مع زملائه، واختار طريقة الاحتفال الشهيرة لرونالدو للتعبير عن فرحته بهذا الهدف المميز.

وظهرت اللقطة في البث المباشر للمباراة، غير أن لقطة الاحتفال غابت عن المقطع الذي نشره النادي الكتالوني في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الاحتفال بطريقة رونالدو، النجم السابق للغريم ريال مدريد، لم يكن محل ترحيب من قبل المسؤولين في برشلونة.