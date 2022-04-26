بالفيديو- بعد خطأ كارثي.. هل حان وقت اعتزال الحارس بوفون؟

"احترم مسيرتك وحافظ على مكانتك الأسطورية"، دعوات من بعض جماهير كرة القدم للإيطالي جيانوليجي بوفون حارس مرمى فريق بارما للاعتزال بعد ارتكابه خطأ كارثيا في مباراة فريقه ضد بيروجيا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكان قد عاد أسطورة حراسة المرمى البالغ من العمر 44 عاما إلى فريق بداياته وأعطي مباشرة شارة القائد، ولكن هذه العودة لم تكن ناجحة وموسمه مع بارما يسير من سيئ إلى أسوأ.

ويحتل بارما حاليا المركز الـ13 في جدول الترتيب بعد خسارته أمام بيروجيا أمس الاثنين (1-2) وهي الخسارة الـ11 للفريق بالمسابقة في هذا الموسم.

ويتحمل بوفون جزءا كبيرا من الخسارة إذ أخفق في تشتيت الكرة العائدة إليه من أحد زملائه في الدقيقة السابعة، ليستغلها مهاجم بيروجيا ماركو أوليفيري ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

وبعد الخطأ غرد كثيرون على تويتر، وطالبوا أيقونة يوفنتوس بالاعتزال.

فقال أحد المغردين: "أبكي على بوفون ومسيرته الأسطورية".

في حين أكد آخر: "حان وقت الاعتزال، بوفون يبدو متعبا".

ونصح مغرد الدولي الإيطالي السابق: "اعتزل يا بوفون، أنت فعلا أسطورة، تحوّل إلى محلل رياضي".

وأوضح مغرد آخر: "اعتزل يا بوفون، فأنت لم تعد تستطيع الجري أو رؤية الكرة".

وأشار آخر إلى أن "على بوفون الاعتزال حتى يحفظ مسيرته ومكانته".

ورغم هذه الدعوات فإن بوفون يبدو أنه يستمتع بوقته بين الخشبات الثلاث، وقد جدّد عقده مع بارما لموسمين إضافيين، أي عندما يصبح 46 عاما.

وبوفون فائز بمونديال 2006 مع منتخب إيطاليا، وكان قد بدأ مسيرته الكروية عام 1995، ولعب أكثر من ألف مباراة.

كما فاز بوفون بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات، وهو أكثر اللاعبين ظهورا بقميص منتخب إيطاليا وفي الدوري الإيطالي لكرة القدم.