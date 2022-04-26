شاهد- البند الجزائي مليار يورو.. أراوخو برشلونيا حتى 2026

مدّد برشلونة عقد مدافعه الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو حتى 2026، وفق ما أعلن النادي الكتالوني.

وحدّد برشلونة قيمة البند الجزائي في عقد الدولي الأوروغوياني بمليار يورو، وهو مبلغ خيالي مشابه لذلك الذي حدده للاعبيه الشبان الممددة عقودهم أخيرا، مثل أنسو فاتي وبدري.

ويدافع أراوخو (23 عاما) عن ألوان البرسا منذ 2019 بعد أن ارتبط بعقد مع "البلوغرانا" حتى 2023 حين انضم إلى الفريق الثاني في صيف 2018 قادمًا من "بوسطن ريفر" الأوروغوياني.

وأعلن النادي الكتالوني عن تمديد العقد عبر مقطع فيديو نُشر على حسابه الرسمي في تويتر.

وأصبح الأوروغوياني أحد الركائز الأساسية في دفاع برشلونة منذ تسلّم تشافي مهام الإشراف على الفريق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وخاض أراوخو 39 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات.