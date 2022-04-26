أنشيلوتي يدنو من إنجاز تاريخي غير مسبوق

بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قاب قوسين من تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق لمدرب كرة قدم.

فأنشيلوتي الذي تمتد مسيرته الكروية على أكثر من 15 عاما درّب كبار أوروبا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينها ميلان ويوفنتوس وتشلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد.

وفاز مع هذه الفرق بكل ما يحلم به أي مدرب، ولكنه إذا فاز مع الفريق "الملكي" بلقب الليغا الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من مبارياته الخمس الباقية للتتويج به فسيحقق إنجازا لم يسبقه إليه أحد في عالم التدريب.

فالمدرب البالغ من العمر 62 عاما فاز بألقاب: