محمد النني يتحدث عن تمديد عقده مع أرسنال

أعرب المصري محمد النني عن رغبته في تمديد عقده مع نادي أرسنال رغم أنه شارك في 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع فريقه الذي ينافس على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ودخل النني التشكيلة الأساسية آخر مباراتين في الدوري أمام مانشستر يونايتد وتشلسي، وظهر اللاعب بشكل مميز، وساعد فريقه على تحقيق انتصارين.

وانضم هذا اللاعب المصري إلى أرسنال قادما من بازل السويسري عام 2016، وينتهي عقده الحالي مع الفريق اللندني في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقال النني لوسائل إعلام محلية "إذا أرسنال قال ‬نريدك‬ فلا أعتقد أني سأرحل. هذه عائلتي لمدة 6 سنوات وأنا أحب هذا النادي".

وأضاف "أحب دائما التحديات وتقديم 100% من جهدي طوال الوقت. أنا لا أحدد من سيلعب، لكني أواصل العمل في المران لإظهار مدى جودتي وحتى أجعله (المدرب ميكل أرتيتا) يدفع بي".

وتابع النني "إذا لم ألعب، فسأواصل العمل حتى أحصل على فرصة".

وسجل نجم المنتخب المصري مع أرسنال 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 144 مباراة بجميع المسابقات منذ وصوله إلى لندن عام 2016، وتوج مع الفريق بـ 3 ألقاب.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري قبل 5 جولات من النهاية، وسيواجه وستهام يونايتد الأحد المقبل.