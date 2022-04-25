لوباريزيان: بوكيتينو خارج سان جيرمان ومدرب إيطالي قد يخلفه

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن أيام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كمدرب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي باتت معدودة رغم أنه قاد الفريق إلى التتويج للمرة العاشرة بلقب الدوري الفرنسي.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير/كانون الثاني 2021 بعقد يمتد حتى 2023، ولكن النادي الطموح فشل مرة أخرى في الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، كما خرج خالي الوفاض من كأس فرنسا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي باريس سان جيرمان استقروا بالفعل على رحيل بوكيتينو.

وأضافت أن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لمسؤولي سان جيرمان، ولكن لاعب المنتخب الفرنسي السابق ومدرب ريال مدريد السابق ينتظر تدريب المنتخب الفرنسي في حال قرر ديدييه ديشان الرحيل عن تدريب المنتخب بعد كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن هناك احتمالية لتولي الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب سان جيرمان خلفا لبوكيتينو.

ويرتبط كونتي حاليا بعقد مع توتنهام، ويقاتل معه من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

من جانب آخر، ذكرت الصحيفة أن بقاء ليوناردو في منصبه مديرا رياضيا بالفريق لم يعد مضمونا، خاصة أنه تم ذكر اسم مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر ليكون بديلا محتملا.