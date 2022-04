فيديو يفند الأسباب.. هل رونالدو سبب مصائب مانشستر يونايتد؟

كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل بعنوان "كيف تلقي اللوم على كريستيانو رونالدو؟" في حين يسير موسم مانشستر يونايتد من سيئ إلى أسوأ.

وخسر "الشياطين الحمر" 1-3 أول أمس السبت من أرسنال، ليقضي على آمالهم بالحصول على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة أرسنال وتمكن من تسجيل هدف، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع الهزيمة العاشرة هذا الموسم.

وعلى الرغم من المستوى السيئ للفريق، فإن رونالدو تمكن من تسجيل 22 هدفا في 35 مباراة منذ عودته إلى "أولد ترافورد" بينها 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحمد صلاح وهيونغ مين سون فقط هما من سجلا أهدافًا أكثر منه في المسابقة الإنجليزية.

ويعتقد البعض أن عودة رونالدو الصيف الماضي عطلت التعاقد مع مهاجمين شاب لمانشستر يونايتد، ووصفوه بأنه "مشكلة" في ملعب "أولد ترافورد".

وغالبا ما يتم طرح افتقاره إلى الضغط والمساعدة في اللعب المتراكم، ولكن يبدو أن الفيديو المتداول يرد على هذه الادعاءات.

HOW CAN YOU BLAME CRISTIANO RONALDO FFS. pic.twitter.com/oAhkGablxp

— ZEE⁷ 🇵🇹 (@FutbolZEE) April 24, 2022