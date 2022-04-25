فيديو يفند الأسباب.. هل رونالدو سبب مصائب مانشستر يونايتد؟

كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل بعنوان "كيف تلقي اللوم على كريستيانو رونالدو؟" في حين يسير موسم مانشستر يونايتد من سيئ إلى أسوأ.

وخسر "الشياطين الحمر" 1-3 أول أمس السبت من أرسنال، ليقضي على آمالهم بالحصول على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعاد رونالدو إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة أرسنال وتمكن من تسجيل هدف، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع الهزيمة العاشرة هذا الموسم.

وعلى الرغم من المستوى السيئ للفريق، فإن رونالدو تمكن من تسجيل 22 هدفا في 35 مباراة منذ عودته إلى "أولد ترافورد" بينها 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحمد صلاح وهيونغ مين سون فقط هما من سجلا أهدافًا أكثر منه في المسابقة الإنجليزية.

ويعتقد البعض أن عودة رونالدو الصيف الماضي عطلت التعاقد مع مهاجمين شاب لمانشستر يونايتد، ووصفوه بأنه "مشكلة" في ملعب "أولد ترافورد".

وغالبا ما يتم طرح افتقاره إلى الضغط والمساعدة في اللعب المتراكم، ولكن يبدو أن الفيديو المتداول يرد على هذه الادعاءات.

HOW CAN YOU BLAME CRISTIANO RONALDO FFS. pic.twitter.com/oAhkGablxp — ZEE⁷ 🇵🇹 (@FutbolZEE) April 24, 2022

ويمكن رؤية رونالدو يصنع المساحات ويشغل مدافعي الخصم عن زملائه في الفريق، كما يصنع الفرص لبرونو فرنانديز وجادون سانشو وآخرين.

ويرى المشجعون أن رونالدو ليس المشكلة، لكنه منقذ ليونايتد.

وعلق أحدهم: "لم يكن رونالدو مشكلة في هذا الفريق أبدا".

وقال آخر "أتأسف لرونالدو لإلقاء اللوم عليك.. تقبل اعتذاري".

وأوضح ثالث "ما زالوا يصفون رونالدو بأنه لاعب أناني".

في حين غرد أحدهم "هذا أمر محزن حقًا مشاهدته".

وعُين الهولندي أياكس إيريك تن هاج مدربا جديد لمانشستر يونايتد -الخميس الماضي- وسيتولى مهامه نهاية هذا الموسم.

وسيكون مستقبل رونالدو موضوعا ساخنا، فمن المحتمل أن يغيب الشياطين الحمر عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعتقد الخبير الكروي روبي سافاج أنه من المهم بقاء اللاعب -البالغ من العمر 37 عامًا- لمدة عام آخر.

وأوضح أنه "عليك الاحتفاظ به، تعاقد معه مانشستر يونايتد لمحاولة الفوز بالألقاب.. سجل 22 هدفا في فريق يحتل المركز السادس في البريميرليغ".

وتابع "حصد الفريق 13 نقطة بسبب أهداف رونالدو، وأهلت أهدافه، المانيو إلى دخول مراحل خروج المغلوب من دوري الأبطال.. يقول الناس إنه جزء من المشكلة؟ هؤلاء الناس يتحدثون عن هراء!"

ويواجه مانشستر يونايتد فريق تشلسي الخميس المقبل في البريميرليغ.