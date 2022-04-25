شاهد- ريال مدريد على بعد نقطة من التتويج بالليغا.. رايو فاليكانو يصعق برشلونة بعقر داره

أهدر برشلونة فرصة الابتعاد بوصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، وسقط أمام ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف في المرحلة الـ33 من المسابقة.

ويدين فاليكانو بالفضل في هذا الفوز لألفارو غارسيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وتوقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، ومتفوقا بنقطتين فقط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، في حين رفع فاليكانو رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم للمركز الـ 11.

وبخسارة برشلونة اليوم، أصبح ريال مدريد يحتاج لنقطة واحدة فقط من آخر 5 مباريات له هذا الموسم لكي يتوج رسميا باللقب، حيث يتفوق النادي الملكي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وتعرض برشلونة للهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات بعد خسارته أمام قاديش بهدف نظيف في الدوري الإسباني، وأمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-3 في الدوري الأوروبي، مقابل فوزه على مضيفه ريال سوسييداد بهدف في الجولة الماضية من الليغا.