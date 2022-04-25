خسارة برشلونة "الكارثية" تبعثر الأوراق في الليغا

وضع ريال مدريد يدا على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الهزيمة الصادمة لغريمه اللدود وملاحقه المباشر برشلونة بخسارته في معقله أمام رايو فايكانو بهدف نظيف أمس الأحد في الليغا.

وبات "الملكي" يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان التتويج بلقبه الـ35 في الدوري الإسباني.

وقبل 5 جولات على النهاية، استفاد المتصدر من خسارة برشلونة المفاجئة، ومع التقدم بفارق 15 نقطة على برشلونة وإشبيلية، سيضمن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حصد اللقب إذا تعادل فقط على أرضه مع إسبانيول السبت المقبل.

وأدى ريال مدريد واجبه في الجولة الماضية، إذ فاز 3-1 على أوساسونا رغم إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين مثل كاسيميرو ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور قبل اللعب ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

الآن وبفضل مساعدة فايكانو -الجار الصغير في مدريد- بالفوز في الكامب نو، يستطيع "الميرينغي" بدء الاحتفالات باللقب في "سانتياغو برنابيو" السبت المقبل.

تراجع تاريخي لبرشلونة

وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية صفحتها الرئيسية بكلمة "كارثة!!!"، في إشارة إلى خسارة برشلونة على أرضه أمام فايكانو.

وواصل برشلونة التراجع في الفترة الأخيرة، وخرج بنتيجة محبطة جديدة، ليخسر للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات وذلك لأول مرة في تاريخ النادي.

وبعد الخسارة في دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت، تعثر الفريق لأول مرة على أرضه أمام قادش، ثم منح رايو انتصاره الثاني فقط في الدوري منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن فايكانو حقق الفوز على برشلونة ذهابا وإيابا في الليغا هذا الموسم.

وبات برشلونة مهددا بضياع المركز الثاني، الذي ينال صاحبه 3.4 ملايين يورو نظير المشاركة في كأس السوبر الإسبانية في السعودية.

سباق التأهل لدوري الأبطال

ويواجه برشلونة أيضا خطر الغياب عن التأهل إلى دوري الأبطال، حيث تفصله 6 نقاط عن ريال بيتيس خامس الترتيب، مع استمرار الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي وضمان اللعب في البطولة القارية.

وسيلعب بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا على أرضه مع برشلونة بعد نحو أسبوعين، وسيحاول تقليص فارق النقاط.

ويتساوى برشلونة في رصيد النقاط مع إشبيلية برصيد 63 نقطة، وسيخوض مواجهة صعبة أمام بيتيس، الذي تلقى دفعة معنوية بإحراز لقب كأس الملك بركلات الترجيح أول أمس السبت، ليحصد لقبه الأول منذ نحو 20 عاما.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 61 نقطة، كما أن ريال سوسيداد سادس الترتيب برصيد 55 نقطة لا تزال لديه فرصة في التأهل إلى دوري الأبطال مع بقاء 5 جولات على نهاية المسابقة.