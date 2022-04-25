تعويضات بالملايين.. عندما تفتح الإقالة باب الثروة للمدربين
25/4/2022
عندما نسمع في الأخبار أن فريقا كرويا أقال مدربه لسوء النتائج، يخال للناس أن المدرب خسر راتبه وسمعته الكروية، ولكن ما يحصل العكس تماما.
فالإقالة قبل انتهاء العقد قد تكون مصدر ثروة للمدرب، وتفتح له خزائن بملايين الدولارات.
وقائمة المدربين العشرة الذين جنوا الملايين بعد إقالتهم هم:
- الإيطالي أنطونيو كونتي (تشلسي): أقيل في 2018 وحصل على 33 مليون دولار.
- البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد): أقيل في 2018 وحصل على 25 مليون دولار.
- مورينيو (تشلسي): أقيل في 2007 وحصل على 23 مليون دولار.
- الفرنسي لوران بلان (باريس سان جيرمان): أقيل في 2016 وحصل على 22 مليون دولار.
- البرتغالي نونو إسبيريتو سانتوس (توتنهام): أقيل في 2021 وحصل على 18 مليون دولار.
- البرازيلي لويس فيليبي سكولاري (تشلسي): أقيل في 2009 وحصل على 17 مليونا و300 ألف دولار.
- الإيطالي فابيو كابيلو (منتخب روسيا): أقبل في 2015 وحصل على 17 مليون دولار.
- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينيو (توتنهام): أقيل في 2019 وحصل على 16 مليون دولار.
- البرتغالي أندريه فيلاش بواش (تشلسي): أقيل في 2012 وحصل على 15 مليون دولار.
- الإيطالي روبيرتو دي ماتيو (تشلسي): أقيل في 2012 وحصل على 14 مليون دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية