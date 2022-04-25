تعويضات بالملايين.. عندما تفتح الإقالة باب الثروة للمدربين

عندما نسمع في الأخبار أن فريقا كرويا أقال مدربه لسوء النتائج، يخال للناس أن المدرب خسر راتبه وسمعته الكروية، ولكن ما يحصل العكس تماما.

فالإقالة قبل انتهاء العقد قد تكون مصدر ثروة للمدرب، وتفتح له خزائن بملايين الدولارات.

وقائمة المدربين العشرة الذين جنوا الملايين بعد إقالتهم هم: