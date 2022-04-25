تشافي يبحث عن حل مشاكل برشلونة عبر موسيقى دوري الأبطال

قال مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز إن فريقه اعتاد على المركز الأول، لكنه يجب أن يجد الحافز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة 1-صفر من رايو فايكانو في كامب نو أمس الأحد، ليتعرض لـ3 هزائم متتالية على أرضه في مختلف المسابقات لأول مرة في تاريخه.

وتجمد رصيد النادي الكتالوني عند 63 نقطة في المركز الثاني متساويا مع إشبيلية الثالث، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من 5 مباريات لحصد اللقب.

وقال تشافي للصحفيين عقب مباراة أمس "هذه الأخطاء لا يمكن أن تتكرر وحدثت مجددا، أحسنوا استغلال ذلك ودفعنا الثمن، أغادر غاضبا ومحبطا لأننا كررنا اليوم ما حدث أمام آينتراخت (فرانكفورت) وأمام قادش أيضا، افتقدنا الفاعلية".

وكان المدرب الإسباني يشير إلى الخسارتين السابقتين للفريق أمام قادش في الدوري وأمام آينتراخت فرانكفورت، مما تسبب بخروج برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأضاف تشافي "أعتقد أننا صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة لإدراك التعادل على الأقل، وإذا تعادلنا أعتقد أن الوقت كان سيكفي للفوز، عقّدنا فرصنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وتابع "شعرنا جميعا بالحماس بعد سلسلة رائعة في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، أتفهم أن القتال على المركز الثاني لا يحفز الجماهير واللاعبين، لكن يجب أن نفعل هذا من أجل التأهل لدوري أبطال‭ ‬أوروبا، ونريد الاستماع لموسيقى دوري الأبطال في الموسم المقبل، إذا أردنا الاستماع لتلك الموسيقى في الموسم المقبل يجب أن نلعب بنفس حماس فرق دوري الأبطال".

وختم قائلا "الكثير من الأشياء على المحك، في تاريخ برشلونة يتعلق الأمر بالمركز الأول، لكن يجب أن نتفهم ونحفز أنفسنا لإنهاء الموسم بالمركز الثاني".

وخرج برشلونة من دور المجموعات لدوري الأبطال خلال هذا الموسم، ويبحث الفريق عن لقبه السادس في تاريخ المسابقة، والأول له منذ عام 2015.

ويستضيف النادي الكتالوني يوم الأحد المقبل في الجولة القادمة من الدوري الإسباني نادي مايوركا المهدد بالهبوط.