بعد انتقاده حكام أفريقيا.. موظف في الاتحاد الأفريقي يطالب بمعاقبة بلماضي

هاجم أحد العاملين في قسم الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجزائري جمال بلماضي، بعد حديثه عن الحكام في أفريقيا إثر إقصاء "محاربي الصحراء" أمام الكاميرون وعدم تأهله لمونديال قطر 2022.

وطالب الصحفي الغيني تانو ديالو بمعاقبة بلماضي، وأكد أن "الحكام لن يكونوا في أمان بالجزائر.. من الواضح أنه (بلماضي) يحرّض على العنف والاعتداء الجسدي.. هذا الكلام غير مقبول، أمر فاضح ولا يطاق".

وكان بلماضي وصف -في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم- التحكيم في أفريقيا بأنه: "كارثي.. عندما يتعلق الأمر بالمباريات الحاسمة، يصبح التحكيم في أفريقيا عبارة عن سوق".

وأوضح أن "حكام أفريقيا هم حكام ما قبل التاريخ. عملت في أوروبا وآسيا، أخطاء الحكام قليلة هناك، ونحن بعيدون جدا عنهم".

يذكر أن الاتحاد الجزائري للعبة قدّم احتجاجا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول الأخطاء التي ارتكبها الحكم غاساما في اللقاء، وستجتمع لجنة الحكام في الهيئة الدولية لتكشف عن قرارها بهذا الخصوص.

وخطفت الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم من الجزائر، بعدما هزمتها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1 في إياب الملحق الأفريقي، لتعوض خسارتها في دوالا بهدف نظيف.