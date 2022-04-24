قال له أنت "حِكَّار".. كواليس لقاء بلماضي وغاساما حكم مواجهة الجزائر والكاميرون

ألقى الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر المسؤولية على الحكم الغامبي باكاري غاساما في إقصاء "محاربي الصحراء" أمام منتخب الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لمنافسات كأس العالم 2022.

وروى المدرب -الذي أعلن بقاءه على رأس العارضة الفنية للمنتخب- ما قاله للحكم الغامبي في أول لقاء جمعه به بعد المباراة مباشرة.

وقال بلماضي -في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم- "انزعجت عندما رأيت الحكم غاساما في صالة مطار (هواري بومدين) يرتشف القهوة ويأكل الحلوى ويجلس مرتاحا، وقلت له: إنك لم تكن نزيها وكررت له ذلك في إسطنبول، عندما التقيته مرة أخرى في أثناء الرحلة".

وتابع "أخرجت كل ما في جعبتي وقلت لغاساما أنت حِكَّار (أي ظالم)".

وأضاف "كان هناك رجلان لمباراة الكاميرون؛ الأول غاساما، والثاني الحارس أندري أونانا الذي تصدى للكثير من الكرات".

وفي حديثه، وصف بلماضي التحكيم في أفريقيا، بأنه "كارثي.. عندما يتعلق الأمر بالمباريات الحاسمة فالتحكيم في أفريقيا يصبح عبارة عن سوق".

وأوضح أن "حكام أفريقيا هم حكام ما قبل التاريخ، عملت في أوروبا وآسيا، أخطاء الحكام قليلة هناك، ونحن بعيدون جدا عنهم".

يذكر أن الاتحاد الجزائري للعبة قدم احتجاجا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول الأخطاء التي ارتكبها الحكم غاساما في اللقاء، وتجتمع لجنة الحكام في الهيئة الدولية وتكشف عن قرارها بهذا الخصوص.

وخطفت الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم من الجزائر، بعدما هزمتها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1 في إياب الملحق الأفريقي لتعوض خسارتها في دوالا بهدف نظيف.