بعد مباراة مثيرة.. الوداد البيضاوي يتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا على حساب شباب بلوزداد

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله في مباراة مثيرة دون أهداف مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد.

واستفاد الوداد من فوزه ذهابا بنتيجة 1-صفر في الجزائر ليواجه في نصف النهائي فريق بترو أتلتيكو الأنغولي الذي أطاح بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من دور الثمانية.

وتجمع المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين الأهلي المصري بطل آخر نسختين الذي أطاح بفريق الرجاء البيضاوي، ووفاق سطيف الجزائري الذي تأهل على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وبدا بلوزداد الأخطر خارج أرضه لرغبته القوية في تعويض هزيمة الذهاب، وأتيحت له أول فرصة للتسجيل في الدقيقة 19 عبر المهاجم خير الدين مرزوقي بعد خروج الحارس رضا التاكناوتي من مرماه، وكانت الكرة في طريقها للشباك الخالية لكن أبعدها المدافع أمين فرحان.

وانتظر الوداد حتى آخر دقيقة بالشوط الأول ليرد عبر ضربة رأسية من المدافع أشرف داري التي مرت فوق المرمى.

وتحسن أداء الوداد في الشوط الثاني واعتمد على التسديد من بعيد، وأبرز المحاولات كانت في الدقيقة 56 حين أبعد الحارس توفيق موساوي تسديدة أيمن الحسوني.

وأهدر الوداد فرصة للتسجيل في الدقيقة 76 حين سدد زهير المترجي كرة مزدوجة خارج المرمى من مسافة قريبة، كما ضغط الزوار بحثا عن هدف متأخر، وسدد البديل كريم عريبي في القائم.

لكن زميله الحارس موساوي تعرض للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للاعتداء على الليبي مؤيد اللافي مهاجم الوداد عقب مراجعة الفيديو.

وطالب الفريق الجزائري بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن الحكم رفض احتسابها بعد مراجعة تقنية الفيديو، ليتأهل الوداد للمربع الذهبي بشق الأنفس.