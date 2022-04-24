شاهد- ليفربول يفوز بديربي "ميرسيسايد" ويشدد الخناق على مانشستر سيتي

واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في الصراع الساخن بينهما على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على ضيفه وجاره اللدود إيفرتون، في المرحلة الـ34 من المسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول -الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي- إلى 79 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق السماوي (المتصدر)، لتستمر المنافسة الضارية بينهما قبل خوضهما مبارياتهما الخمس الأخيرة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ويتأزم موقفه في صراع الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

ويتأخر إيفرتون -الذي لعب 32 مباراة في البطولة حتى الآن- بفارق نقطتين خلف بيرنلي، صاحب المركز الـ17 (أولى مراكز الأمان)، بعد خوضه 33 مباراة.

وافتتح الأسكتلندي أندرو روبرتسون التسجيل لليفربول (62) من صناعة الدولي المصري محمد صلاح، الذي لم يكتف بصدارته قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 22 هدفا، بعدما بات أيضا أكثر لاعبي البريميرليغ صناعة للأهداف، بـ13 تمريرة حاسمة حتى الآن.

وقضى (البديل) البلجيكي ديفوك أوريجي على آمال إيفرتون في اقتناص نقطة التعادل على الأقل، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 85، ليحسم "الليفر" الديربي لمصلحته.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح ليفربول دفعة قوية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه فياريال يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.