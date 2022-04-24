رغم الإخفاق" المرير".. بلماضي باق مدربا لمنتخب الجزائر

أعلن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي استمراره في منصبه، رغم فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب الجزائري قد خسر من الكاميرون 1-2 على ملعبه ووسط جماهيره في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات المونديال، ليفشل في التأهل بعدما تعادل 2-2 مع منافسه في مجموع المباراتين، ليتأهل المنتخب الكاميروني متفوقا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال بلماضي -في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة اليوم الأحد- إنه سيواصل مهمته مع الفريق، رغم الإخفاق "المرير" في التأهل للمونديال حسب الموقع الرسمي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه أن تصريحات بلماضي تأتي لتضع حدا للشائعات التي تناولت مستقبل مدرب المنتخب بعد الخروج من تصفيات المونديال.

وتولى بلماضي تدريب المنتخب الجزائري عام 2018، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في مصر عام 2019، لكنه أخفق في التأهل لمونديال 2022، كما خرج من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون في يناير/كانون الثاني الماضي.