دروغبا يخفق في الوصول إلى رئاسة الاتحاد العاجي لكرة القدم

فشل أسطورة كرة القدم العاجي ديديه دروغبا في مسعاه للوصول إلى منصب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، وذلك عقب خروجه من جولة التصويت الأولى في الانتخابات.

وذكر الاتحاد العاجي عبر الإنترنت أن ياسين إدريس ديالو انتُخب رئيسا للاتحاد، وذلك بعد تغلبه على منافسه سوري دياباتي بحصوله على 63 صوتا، مقابل 61 في الجولة الثانية.

وكان دروغبا (44 عاما) قاد منتخب بلاده في فترة ذهبية من مسيرته، شهدت حصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام مرتين، كما أنه حصل على تقدير كبير في بلاده التي يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخبها.

وتتضمن ألقاب دروغبا الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2012 مع تشلسي، إضافة إلى 4 ألقاب للدوري الإنجليزي، ومثلها لكأس الاتحاد، كما فاز بلقب كأس الرابطة 3 مرات.