بعد رفض جمهور سان جيرمان الاحتفال بلقب الدوري.. ليوناردو يعترف بأخطاء

اعترف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بارتكاب أخطاء، وذلك عقب رفض الجمهور المحبط الاحتفال بمعادلة الرقم القياسي بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة أمس السبت.

وبدلا من الصيحات المعتادة والهتافات الحماسية في مثل هذه المناسبات، غادر الجمهور في هدوء ملعب بارك دي برينس بعد أن ضمن الفريق التتويج باللقب بتعادله 1-1 مع لانس.

وبالنسبة للمشجعين، لم يعط اللقب السلوى لهم عقب إخفاق جديد في دوري أبطال أوروبا.

وخرج فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو من دور 16 على يد ريال مدريد، بعد أن أهدر تقدمه بهدفين دون رد في المواجهة.

وقال ليوناردو لمحطة كانال بلوس "ارتكبت أخطاء. فعلت أشياء في الانتقالات والإدارة ربما أثرت في النتائج".

وتقاسم سان جيرمان مع سانت إيتيان لقب النادي الأكثر تتويجا بدوري الأضواء في فرنسا.

PSG fans chanting Messi's name after his goal. 🐐

He have changed all those booos into fuckin cheers 😍👑🐐#Messi #psg pic.twitter.com/08tIgC7YdC

— Messiesta10 (@magisterioleo10) April 23, 2022