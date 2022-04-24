بعد رفض جمهور سان جيرمان الاحتفال بلقب الدوري.. ليوناردو يعترف بأخطاء

اعترف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بارتكاب أخطاء، وذلك عقب رفض الجمهور المحبط الاحتفال بمعادلة الرقم القياسي بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة أمس السبت.

وبدلا من الصيحات المعتادة والهتافات الحماسية في مثل هذه المناسبات، غادر الجمهور في هدوء ملعب بارك دي برينس بعد أن ضمن الفريق التتويج باللقب بتعادله 1-1 مع لانس.

وبالنسبة للمشجعين، لم يعط اللقب السلوى لهم عقب إخفاق جديد في دوري أبطال أوروبا.

وخرج فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو من دور 16 على يد ريال مدريد، بعد أن أهدر تقدمه بهدفين دون رد في المواجهة.

وقال ليوناردو لمحطة كانال بلوس "ارتكبت أخطاء. فعلت أشياء في الانتقالات والإدارة ربما أثرت في النتائج".

وتقاسم سان جيرمان مع سانت إيتيان لقب النادي الأكثر تتويجا بدوري الأضواء في فرنسا.

PSG fans chanting Messi's name after his goal. 🐐

He have changed all those booos into fuckin cheers 😍👑🐐#Messi #psg pic.twitter.com/08tIgC7YdC — Messiesta10 (@magisterioleo10) April 23, 2022

لكن رغم وفرة المواهب في التشكيلة وعلى رأسها كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار، سيضطر سان جيرمان للاكتفاء بلقب الدوري المحلي هذا العام عقب خروجه المبكر أيضا من كأس فرنسا.

وأضاف ليوناردو "كل شخص لديه تأثير في الموسم ويجب أن نتحمل المسؤولية"، مشيرا إلى "اتخاذ قرارات" بعد نهاية الموسم، دون توضيح ما هي.

وعن تصرف الجمهور، قال المسؤول البرازيلي "التوقعات كانت مرتفعة، لذا فإن خيبة الأمل كبيرة بنفس القدر".

وبدا لاعب الوسط ماركو فيراتي منزعجا من لامبالاة الجماهير في مباراة السبت.

وقال اللاعب الإيطالي "بذلنا كل جهد ممكن، وفي مرحلة ما يجب أن نمضي للأمام".

وتابع القائد ماركينيوس "في العام الماضي لم نفز باللقب، وهذا أضرّ بنا كثيرا، لذا يجب أن نستمتع قدر المستطاع عند الفوز. هذه الأجواء مؤسفة لكن كرة القدم شغفنا".

وأضاف "هذا مؤسف، لكن يجب أن نتعامل مع الموقف. توجد جوانب جيدة وسيئة. توّجنا بلقب ويجب أن نواصل النتائج الجيدة والعمل خلال الموسم، حتى إذا لم يكن الفريق جيدا في أوروبا".

ويأمل بوكيتينو -الذي لم يترك بصمة كبيرة في سان جيرمان خلال 16 شهرا- في أن تبدأ الجماهير في تقدير الانتصارات بدلا من الحسرة الدائمة على الهزائم.

وقال المدرب الأرجنتيني "نخوض فترة صعبة مع الجماهير، ونتمنى أن تتحسن العلاقة. نحن في ديمقراطية ونتقبل كل الاحتجاجات.. لكن يجب إظهار الاحترام لهذا اللقب".

وواصل ليوناردو "يتعلق نادي كرة القدم بالطاقة بين الفريق وجمهوره، لذا يجب أن نتفهم بعمق ما حدث هذا الموسم ونتخذ قرارات".