بعد اختفائه مطولا بسبب متاعبه القضائية.. بنجامين ميندي يوزع الطعام على الأطفال في الشارع

ظهر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنجامين ميندي وهو يوزع الطعام على الأطفال في الشارع بعد اختفائه لفترة طويلة بسبب متاعبه القضائية ومحاكمته في قضايا تتعلق باغتصاب واعتداء جنسي.

ونشر أحد المستخدمين لموقع تيك توك مقطعا مصورا ظهر فيه ميندي وهو بجوار فرع لسلسة متاجر كبرى في بريطانيا.

وكان ميندي يجر عربة تسوق محملة بأطعمة مختلفة، وبدأ يتحدث إلى الأطفال الذين التفوا حوله، قبل أن يخبرهم أن تلك المشتريات لهم.

ووفقا لتعليقات المستخدمين على المقطع، فإن ميندي بالفعل وجد ظهر أمس الجمعة في الموقع، والتقط معه الناس الصور التذكارية، قبل أن يخرج ويقوم بتوزيع الطعام على الأطفال.

يذكر أن ميندي يواجه ملاحقات قانونية بشأن اتهامات بـ10 جرائم جنسية، من بينها 7 تهم اغتصاب جنسي، إلى جانب 3 جرائم اعتداء جنسي.

وجاءت جميع التهم بين أواخر 2020 وأغسطس/آب 2021، وتم القبض على ميندي رفقة متهم آخر لأول مرة في 26 أغسطس/آب من العام الماضي.

وأمضى ميندي 134 يوما في الحبس الاحتياطي، واستفاد في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي من إفراج مشروط، مع إشراف قضائي صارم.

Benjamin Mendy just casually handing out food to kids outside Sainsbury’s today… pic.twitter.com/CnIYaSQI9c

— george (@StokeyyG2) April 22, 2022