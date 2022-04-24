كرة قدم

بعد اختفائه مطولا بسبب متاعبه القضائية.. بنجامين ميندي يوزع الطعام على الأطفال في الشارع

Hearing for Manchester City defender Mendy on rape and sexual assault allegations Manchester City defender Benjamin Mendy leaves the Chester Crown Court after a hearing on rape and sexual assault allegations, in Chester, Britain February 2, 2022. REUTERS/Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY
ميندي أمضى 134 يوما في الحبس الاحتياطي، واستفاد في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي من إفراج مشروط (رويترز)
23/4/2022

ظهر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنجامين ميندي وهو يوزع الطعام على الأطفال في الشارع بعد اختفائه لفترة طويلة بسبب متاعبه القضائية ومحاكمته في قضايا تتعلق باغتصاب واعتداء جنسي.

ونشر أحد المستخدمين لموقع تيك توك مقطعا مصورا ظهر فيه ميندي وهو بجوار فرع لسلسة متاجر كبرى في بريطانيا.

وكان ميندي يجر عربة تسوق محملة بأطعمة مختلفة، وبدأ يتحدث إلى الأطفال الذين التفوا حوله، قبل أن يخبرهم أن تلك المشتريات لهم.

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Ben mendy spotted at sainsburys. #mendy #city #fyp #foryou #foryoupage

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ووفقا لتعليقات المستخدمين على المقطع، فإن ميندي بالفعل وجد ظهر أمس الجمعة في الموقع، والتقط معه الناس الصور التذكارية، قبل أن يخرج ويقوم بتوزيع الطعام على الأطفال.

يذكر أن ميندي يواجه ملاحقات قانونية بشأن اتهامات بـ10 جرائم جنسية، من بينها 7 تهم اغتصاب جنسي، إلى جانب 3 جرائم اعتداء جنسي.

وجاءت جميع التهم بين أواخر 2020 وأغسطس/آب 2021، وتم القبض على ميندي رفقة متهم آخر لأول مرة في 26 أغسطس/آب من العام الماضي.

وأمضى ميندي 134 يوما في الحبس الاحتياطي، واستفاد في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي من إفراج مشروط، مع إشراف قضائي صارم.

وخاض ميندي 50 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه من موناكو مقابل نحو 60 مليون يورو في عام 2017 ، قبل أن يوقفه النادي الذي يحمل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإعلان عن الاتهامات الموجهة للاعب الفرنسي.

المصدر : وكالة سند