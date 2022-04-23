مانشستر سيتي يوجه إنذارا لريال مدريد وأرسنال يبدد أحلام مانشستر يونايتد

وجه مانشستر سيتي إنذارا لريال مدريد منافسه المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه الساحق على واتفورد 5-1، اليوم السبت في الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما بدد أرسنال أحلام مانشستر يونايتد في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وقطع مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل فوزه الثمين الذي يبقيه في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي يلتقي غدا الأحد ضيفه إيفرتون.

وسجل جابرييل جيسوس 4 أهداف، وأضاف رودري هدفا، فيما جاء هدف واتفورد من حسن كمارا قبل مرور نصف ساعة من البداية.

وأصبح رصيد سيتي 80 نقطة من 33 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض 32 مباراة.

وجاء فوز اليوم قبل مواجهة ستجمع مانشستر سيتي بضيفه ريال مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانب آخر، وجه أرسنال ضربة لآمال ضيفه مانشستر يونايتد في الحصول على مكان في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، عندما فاز عليه 3-1.

وأحرز أهداف أرسنال نونو تافاريس وبوكايو ساكا وغرانيت تشاكا، وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

وجاء هدف رونالدو رقم 100 في الدوري الإنجليزي بعد تجربة مؤلمة للمهاجم البرتغالي الذي فقد طفله الرضيع الأسبوع الماضي. وأظهرت جماهير أرسنال الدعم لرونالدو عن طريق تحية صاحب القميص رقم 7 لفترة طويلة في الدقيقة السابعة، كما فعلت جماهير ليفربول في الجولة الماضية خلال الانتصار 4-0 على يونايتد.

وتقدم أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي يواجه برنتفورد اليوم. ويأتي يونايتد سادسا، وقد اعترف مدربه المؤقت رالف رانغنيك بفقدان الأمل في دخول المربع الذهبي في آخر 4 جولات من الموسم.

وقال رانغنيك إن فرص يونايتد في إنهاء الموسم في المربع الذهبي قد انتهت. وأضاف "بالنسبة لي، وحتى قبل المباراة كانت فرصتنا ضعيفة جدا، لكن بعد نتيجة اليوم، فقد انتهت الأمور".