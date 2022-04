بالفيديو.. بايرن ميونخ يتوّج بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

توّج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، بعد فوزه اليوم على ضيفه بوروسيا دورتموند 3-1 في المرحلة 31 من المسابقة.

وتقدّم بايرن في الدقيقة 15 عن طريق سيرج غنابري، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 52 سجل إيمري كان الهدف الوحيد لدورتموند من ضربة جزاء، بينما تكفل جمال موسيالا بالهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 83.

وقبل 3 جولات من ختام الدوري الألماني، حسم بايرن ميونخ اللقب بعد فوزه الذي عزز به رصيده في الصدارة بـ75 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.

وأكد بايرن أحقيته بزعامة الكرة الألمانية، بعدما حقق اللقب للمرة 32 في تاريخه، ليعوض جماهيره عن الإخفاق الأوروبي، بعدما خرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا بعد خسارة ساحقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 5-صفر.

وكان موسم 2011-2012 آخر موسم يشهد تتويج فريق بلقب الدوري غير بايرن ميونخ، حينما نجح دورتموند في الفوز به تحت قيادة مديره الفني في ذلك الوقت يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي.

وهذا التتويج هو الأول للمدرب يوليان ناغلسمان الذي تولى قيادة بايرن ميونخ مطلع الموسم الحالي. واعترف المدرب الشاب في وقت سابق أن ما حدث في الأسابيع الماضية والخروج من دوري الأبطال يجعل من الصعب عليه أن يكون في مزاج احتفالي.