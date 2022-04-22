كرة قدم

مشجع مسلم يشيد بتعامل المضيفين في ملعب أنفيلد عندما طلب مكانا للصلاة

Premier League - Watford v Liverpool
ليفربول يضم مجموعة من اللاعبين المسلمين أبرزهم النجم المصري محمد صلاح (رويترز)
21/4/2022

أشاد مشجع مسلم بتعامل المضيفين في ملعب أنفيلد معه، عندما طلب منهم إرشاده لمكان الصلاة أثناء حضوره لمشاهدة مباراة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد أول أمس الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المشجع -الذي يدعى راهات- في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "كنت صائما، وذهبت إلى أنفيلد، وبعد أن أفطرت كنت بحاجة إلى مكان للصلاة، فذهبت إلى المضيفين لطلب المساعدة، ولم يرافقوني فقط إلى غرفة الصلاة، بل أرشدوني هناك وانتظروني حتى انتهيت".

وأضاف "لم أقابل مطلقًا مثل هؤلاء المشرفين المتعاونين والمحترمين، وأشعر أنه يجب تقديرهم خاصة عندما يحترمون شيئا مهمًا مثل الدين لشخص مثلي".

وعلى خطى المشجع المعجب بتصرف العاملين، اتفق مغردون مع ما قاله راهات، إذ أشاد عدد منهم بالاحترام الذي يظهره المضيفون في ملعب أنفيلد لكل المشجعين بمختلف أعراقهم وأديانهم، متمنين أن تنتشر مثل هذه التصرفات في كل ملاعب العالم.

وكتب أحد الحسابات معلقا على التغريدة "هذا التصرف يُظهر كيف يمكن أن تتغير الأمور إلى الإيجابية، ففي عام 2015 تلقى اثنان من المشجعين على مدرجات أنفيلد إساءةً من أحد المشجعين. لقد تغيّر الكثير في المجتمع منذ ذلك الحين".

يذكر أن ليفربول يضم عددًا من اللاعبين المسلمين بين صفوفه، أبرزهم نجماه المتألقان المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

 

 

المصدر : وكالة سند