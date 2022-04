أشاد مشجع مسلم بتعامل المضيفين في ملعب أنفيلد معه، عندما طلب منهم إرشاده لمكان الصلاة أثناء حضوره لمشاهدة مباراة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد أول أمس الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المشجع -الذي يدعى راهات- في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "كنت صائما، وذهبت إلى أنفيلد، وبعد أن أفطرت كنت بحاجة إلى مكان للصلاة، فذهبت إلى المضيفين لطلب المساعدة، ولم يرافقوني فقط إلى غرفة الصلاة، بل أرشدوني هناك وانتظروني حتى انتهيت".

I was fasting went I went to Anfield yesterday and after I broke my fast I needed a place to pray. I went to the stewards to ask for a place to pray and not only did they escort me to the prayer room outside the ground but they also guided me there, waited for me to finish (1/3) — Rahat (@rahatchdry) April 20, 2022

وأضاف "لم أقابل مطلقًا مثل هؤلاء المشرفين المتعاونين والمحترمين، وأشعر أنه يجب تقديرهم خاصة عندما يحترمون شيئا مهمًا مثل الدين لشخص مثلي".

وعلى خطى المشجع المعجب بتصرف العاملين، اتفق مغردون مع ما قاله راهات، إذ أشاد عدد منهم بالاحترام الذي يظهره المضيفون في ملعب أنفيلد لكل المشجعين بمختلف أعراقهم وأديانهم، متمنين أن تنتشر مثل هذه التصرفات في كل ملاعب العالم.

وكتب أحد الحسابات معلقا على التغريدة "هذا التصرف يُظهر كيف يمكن أن تتغير الأمور إلى الإيجابية، ففي عام 2015 تلقى اثنان من المشجعين على مدرجات أنفيلد إساءةً من أحد المشجعين. لقد تغيّر الكثير في المجتمع منذ ذلك الحين".

يذكر أن ليفربول يضم عددًا من اللاعبين المسلمين بين صفوفه، أبرزهم نجماه المتألقان المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

Shows how things can change for the positive – in 2015, two fans praying at an Anfield stairwell received abuse from a supporter. Lots have changed in society since then and this is proof https://t.co/QAYNjGy56a — Rumeana Jahangir (@Rumeana) April 21, 2022

This is absolutely superb – what a gesture! 👏 https://t.co/lgkeG0JcPo — Sam Burton (@samburtonradio) April 21, 2022

Respect and appreciate the respect for fellow human beings and their beliefs. Humanity still lives https://t.co/yrUfdFhEFA — Prabhakar Dorairaj (@prabhud19) April 21, 2022

LFC stewards are fab, especially on that Anfield Road!😁 https://t.co/NLeLZJu4Et — Sue ashton (@Sashton72) April 21, 2022